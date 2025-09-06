Badajoz lanza las ayudas del programa Respiro Familiar para apoyar a cuidadores

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha lanzado las ayudas del programa Respiro Familiar con un presupuesto ... total de 182.273,05 euros. Así lo ha publicado este jueves en el extracto de la convocatoria del Boletín Oficial de la Provincia, donde se abre el plazo de solicitud de ayudas destinadas a cuidadores habituales no profesionales del municipio.

La finalidad del programa Respiro Familiar es facilitar a los cuidadores habituales no profesionales que atienden de forma continuada el descanso de la carga que supone el cuidado de personas en situación de dependencia y discapacidad con grado reconocido igual o superior al 75%.

De este modo, se pretende dar un respiro a los cuidadores habituales, ayudándoles a descansar, reducir su carga y cuidar también de su bienestar, al tiempo que se asegura la continuidad en la atención a lo dependientes.

Estas ayudas financiarán servicios orientados al bienestar de los cuidadores y de quienes reciben sus cuidados, de manera tal que serán objeto de financiación las prestaciones realizadas entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Entre las prestaciones previstas destacan el acompañamiento y asistencia domiciliaria, hasta 65 horas anuales por persona atendida; el acompañamiento circunstancial y actividades de ocio puntuales, con un máximo de 36 horas al año; o la asistencia en establecimientos no sociosanitarios, incluyendo actividades de ocio y descanso, con una cuantía máxima de 504 euros por persona y 72 euros por día.

También las estancias temporales en centros sociosanitarios acreditados, hasta 10 días al año, con ayudas de 70 euros diarios para alojamiento residencial y 40 euros diarios para servicio de día o nocturno.

El plazo se iniciará el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP y finalizará el próximo 15 de diciembre, salvo agotamiento previo del crédito disponible. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial facilitado por el IMSS, junto a la documentación requerida en la convocatoria, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

Requisitos

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los cuidadores habituales no profesionales que atiendan de forma continuada a una o más personas, para el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria. En el caso en el que se solicite la ayuda por diferentes cuidadores habituales vinculados a una única persona dependiente o con discapacidad, el conjunto de ayudas no podrá ser superior a las cuantías máximas establecidas.

Igualmente, cada cuidador puede presentar una única solicitud por cada persona dependiente o con discapacidad que atienda, y el conjunto de la ayuda no podrá ser superior a las cuantías máximas establecidas.

Para que la persona cuidadora sea perceptora de las ayudas previstas en este programa es necesario a su vez que cumpla unos requisitos: el reconocimiento por el organismo competente de una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y grado de dependencia I, II o III. O en su lugar, una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 75% aunque no tengan grado de dependencia reconocida.