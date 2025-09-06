HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una cuidadora ayuda a una persona mayor en una imagen de archivo. HOY

Badajoz lanza las ayudas del programa Respiro Familiar para apoyar a cuidadores

Con un presupuesto de 182.273,05 euros, se proporcionará descanso a las personas no profesionales que atienden de manera continuada

Miriam Rubias

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:38

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha lanzado las ayudas del programa Respiro Familiar con un presupuesto ... total de 182.273,05 euros. Así lo ha publicado este jueves en el extracto de la convocatoria del Boletín Oficial de la Provincia, donde se abre el plazo de solicitud de ayudas destinadas a cuidadores habituales no profesionales del municipio.

