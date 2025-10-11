Badajoz invertirá más de 120.000 euros en renovar el 75% de los paneles turísticos El Ayuntamiento licita un contrato para actualizar 84 elementos explicativos del patrimonio histórico de la ciudad

R. H. Sábado, 11 de octubre 2025, 18:34

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que renovará su señalización turística. Se trata de una inversión municipal de más de 120.000 euros que busca adaptar y ampliar los paneles en las zonas turísticas de la ciudad, así como mejorar en accesibilidad, legibilidad y durabilidad.

La licitación la renovación de la señalización turística de las fortificaciones de la ciudad por parte de la Concejalía de Turismo parte de un presupuesto de más de 120.000 euros.

Se trata de una renovación del 75% de los paneles actuales repartidos por las diferentes zonas turísticas de la ciudad, así como los nuevos espacios recuperados como el foso de la calle Stadium, el Camino Cubierto de la ladera de la Alcazaba o el acceso y yacimiento de la Puerta del Capitel.

Están incluidos espacios en el interior de la Alcazaba almohade y de la fortificación abaluartada y otros como el Fuerte de San Cristóbal, el Revellín de la Picuriña, el Hornabeque de Puente de Palmas, elementos estructurales o puertas históricas como Trinidad, del Pilar o Puerta de Palmas.

Más duraderos y legibles

En total, la licitanción comprende 74 paneles medianos y 10 grandes. El contrato abarca la actualizarán de los contenidos con la mejora de la legibilidad, visibilidad y durabilidad de los elementos informativos y el refuerzo de la coherencia en el sistema de interpretación del patrimonio fortificado de la ciudad.

Braille y códigos QR

Las nuevas señales respetarán los «criterios de visibilidad, integración paisajística y accesibilidad universal, aptos para ser interpretados por personas con movilidad reducida o con la inclusión de texto en sistema braille o códigos QR», indica el Consistorio en nota de prensa.