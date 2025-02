Badajoz contiene al picudo rojo y no ha perdido palmeras en los últimos seis meses El concejal de Parques y Jardines considera que el nuevo tratamiento contra esta plaga es efectivo, pero pide prudencia

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 15 de agosto 2024, 20:47 Comenta Compartir

El verano pasado no solo era fácil encontrar palmeras arrasadas por el picudo rojo, es que se podía observar a los insectos en las calles. ... En 2024 ya no se ven los bichos y hace seis meses que Badajoz no pierde palmeras debido a esta plaga.

La causa parece ser el nuevo tratamiento que se está llevando a cabo desde el mes de marzo. Desde el año 2015, cuando se detectaron en Badajoz los primeros casos de picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), la ciudad ha perdido una quinta parte de sus ejemplares de Phoenix canariensis. Han muerto y han tenido que ser talados unos 200 ejemplares. Actualmente quedan 797 árboles de esta especie en Badajoz y el Ayuntamiento espera salvarlos gracias a un nuevo tratamiento que ya fue efectivo con esta misma plaga en otras ciudades, como Elche. En concreto el Consistorio ha destinado 110.700 euros para contratar a una empresa especializada que realiza tratamientos contra el picudo cada dos meses. Esto se alargará al menos dos años más para tratar de controlar la plaga. Optimismo El concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, es optimista sobre los resultados del nuevo tratamiento. «Ya se han realizado tres pases, en marzo, mayo y julio, y ahora volverán a hacer otro en septiembre. Seguirán así cada dos meses». «Creemos que es muy efectivo y no ha caído ninguna palmera más en estos meses», añade Galera que pide sin embargo prudencia. «Aún hay que ser cautos. El tratamiento es de dos años y debemos esperar antes de pensar de reponerlas», añade. Hay distintos barrios que han perdido palmeras en Badajoz, solo en 2019 tuvieron que talar 63. El Paseo de San Francisco ha sido una de las zonas más afectadas. También se han eliminado tres de las míticas palmeras de la puerta de Palmas. En ese caso es especialmente doloroso porque estos árboles dan su nombre al monumento y son una estampa emblemática en las fotos turísticas. El Ayuntamiento repondrá palmeras donde se han talado, como la puerta de Palmas, pero cuando se aseguren de que vivirán Rubén Galea asegura que repondrán palmeras, de hecho ya tienen pedidas las tres que se colocarán en la puerta de Palmas. Sin embargo el responsable de Parques y Jardines pide paciencia porque asegura que deben ser cautos. «Debemos esperar para comprobar que está controlado, hay que ser prudente» para no perder las palmeras que hay en la actualidad y las que se incorporen. Hay que tener en cuenta que estos árboles son muy caros. Uno de los problemas de esta plaga, explica Galea, es que también hay palmeras particulares, que no dependen de las administraciones. A estos árboles, en parcelas privadas, no llega el tratamiento que realiza el Ayuntamiento en los 797 ejemplares municipales. A este respecto el responsable de Parques y Jardines recuerda a los vecinos que el pasado mes de marzo la Junta de Extremadura publicó en el DOE una resolución en la que establece que la plaga afecta a toda la región y pide a los vecinos tratar los árboles afectados. La Administración establece una serie de medidas fitosanitarias recomendadas para el control de la plaga. «Podrán someter voluntariamente dichos ejemplares a un plan de tratamientos con sustancias activas autorizadas, así como proceder a su eliminación, también con carácter voluntario», indican. Del mismo modo, desde Sanidad se establecen pautas para el control de labores de poda que se ejecuten en las plantas afectadas, así como la ejecución de cualquier otra medida que se justifique técnica o científicamente para el control del picudo. El problema del picudo rojo se da a nivel nacional y ha sido en este 2024 cuando Extremadura se ha sumado como una región afectada por completo, no solo algunas localidades. Esta plaga se detectó por primera vez en la comunidad en 2013. Fue introducida a través de palmeras procedentes de otra comunidad. En 2014 se declaró la existencia de dos focos en la ciudad de Badajoz, y también en las localidades de Malcocinado y Fuentes de León, brotes que aparecieron por dispersión natural de la plaga desde Andalucía y Portugal. A lo largo de estos diez años la plaga ha ido ocupando, por dispersión natural, todo el territorio regional. Periódicamente, a través de seis resoluciones, se fue declarando el área de Extremadura afectada hasta llegar a este 2024 en que las inspecciones fitosanitarias ponen de manifiesto que en todo el territorio de la comunidad autónoma se encuentra presente la plaga. Así mata a las palmeras el picudo rojo El picudo rojo, o gorgojo de las palmeras, es un insecto originario de Asia que se ha expandido por Europa debido a los jardines decorativos desde la década de los 80. Su nombre se debe a la forma de su cabeza, acabada en pico y tiene un color marrón rojizo, con manchas negras, muy característico. El problema es que, cuando se ve los daños en una palmera (las hojas se doblan y se secan) suele ser tarde para salvar el árbol. Los picudos las matan porque las hembras ponen los huevos los tejidos tiernos, sobre todo en la base de las hojas vivas y las larvas se alimentan al nacer. Al comer deterioran estos tejido y provocan la muerte de la planta. El proceso es rápido, por lo que hay que controlarlos constantemente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión