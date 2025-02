Badajoz baja hoy los billetes de bus a la mitad

Rocío Romero Badajoz Jueves, 1 de febrero 2024, 13:17 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

Los autobuses son más baratos a partir de este jueves. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por la vía de urgencia la solicitud de la ayuda al Ministerio de Transporte para compensar este billete.

Se recuperan así los precios que el autobús ha tenido de julio a finales de diciembre. Esto es: Bonobús ordinario: 0,32 euros; bonobús estudiante: 0,25, bonobús con tarifa reducida: 0,20 euros; bonobús hora valle: 0,20 euros, bonobús peque: 0,25 euros, abono mensual: 15,00 euros y bonobús desempleado (bimensual): 3,00 euros.

Los nuevos precios se mantendrán así durante un año. Anteriores convocatorias de esta ayuda solo permitían la reducción durante seis meses, pero esta nueva lo permite durante un año. De esta forma, se facilitan los trámites municipales.

Una muestra de lo arduo que pueden ser los trámites es que el expediente se ha aprobado este jueves por la vía de urgencia en el Ayuntamiento de Badajoz. Ha sido cuando el concejal de Transporte, José Luis González, ha explicado la necesidad de la urgencia cuando el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha anunciado que la bonificación se aplica desde esta mañana de 1 de febrero.

El Ayuntamiento descartó aprobar la medida a finales de diciembre, dado que argumentaron haber tenido poco tiempo para estudiar los términos de la convocatoria que se hizo pública el mismo día del pleno de diciembre. La sesión de hoy ha sido la primera desde entonces, dado que en enero no se ha celebrado ningún pleno.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha recordado que el transporte es un servicio deficitario pero necesario para garantizar la movilidad de los pacenses.

Por urgencia, el pleno ha descartado una alegación que pedía bonificaciones a los precios de las entradas del concurso de murgas que se celebra estos días en el teatro López de Ayala. Se beneficiarían jóvenes y familias numerosas, que podrían pagar un 20% menos. Pero el concejal de Hacienda, Javier Gijón, lo descarta porque la alegación no explica por qué el 20% y no el 30 o el 90%. Además, ha dicho que el Ayuntamiento cobra el coste del servicio con las entradas, pero no existe actividad lucrativa.

«Ir al cine y comprar unas palomitas resulta más caro que ir al concurso de murgas de Badajoz», ha destacado el concejal de Hacienda. A lo que el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, replicó que «el bono cultural para jóvenes del Gobierno de España permite la gratuidad del cine».

La alegación se ha desestimado con los únicos votos del PP, pero con Vox y PSOE en contra, dado que entienden positivo facilitar el acceso a los jóvenes y familias numerosas.

Las entradas son gratuitas este año en la fase de preliminares y se cobrarán a partir del lunes, para las semifinales y la final.

La polémica ha surgido en torno a las entradas poco después. La concejala socialista Concha Baños ha preguntado por «rumores que corren por la ciudad». Quería saber si se han distribuido códigos que permitían a algunas entidades privadas acceder con ciertos privilegios a la compra de pases.

«¿Por qué no se ha usado la plataforma de ventas de entradas del teatro López de Ayala?», ha preguntado en referencia a que el Ayuntamiento ha optado por contratar esta gestión con un banco. Hasta el año pasado se podían adquirir presencialmente, pero este año solo es posible a través de Internet.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha reprendido a la concejala socialista por usar referencias a rumores y ha dicho estar sorprendido porque no es la primera vez que se «trasladen habladurías, rumores, se ha escuchado, se ha dicho, he llegado al oído... La labor de un concejal no es trasladar rumores ni trasladar sospechas». «Desconozco todo lo que usted dice, e incluso me atrevo a decir que es rotundamente falso y mentira», le ha dicho el alcalde. «Antes de lanzar acusaciones, debe cerciorarse si son ciertas. Y si no lo son ahorrárselas. Porque usted promueve esas sospechas y eso no es bueno para el conjunto de la ciudad», le ha reñido.

Gragera ha defendido que este sistema de venta 'on line' ha evitado las colas, que eran «un auténtico bochorno», y ha facilitado la transparencia.

-«¿Lo que ha preguntado es si hay códigos y preferencias?», ha preguntado de nuevo la concejala.

-«Rotundamente no», ha contestado el alcalde.

Poco después, la concejala socialista Sara Durán ha insistido en que ha habido un servicio de preventa y que esa ha sido la respuesta que ella tuvo directamente por parte del telefonista que atendió el teléfono de incidencias cuando intentó comprar las entradas. Y, por eso, ha reclamado al alcalde que le pida disculpas a Concha Caballeros.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado que las reservas únicamente se refieren a las propias murgas para el día que cantan, las que se reservan a prensa y que no se pueden comprar, o las del jurado. Y las de protocolo para el Consorcio del Teatro López de Ayala, la Diputación y el Ayuntamiento. «No hay ningún tipo de preventa ni reserva», ha insistido. «No quiero que quede ningún atisbo de duda (...) Me molesta que se ponga en duda algo en lo que el Ayuntamiento ha sido transparente».

El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha incidido después que los únicos códigos que ha habido estaban destinados a los informáticos que trabajaban con la plataforma para enlazarla a la web.

Casablanca ha explicado que las entradas bloqueadas son las siguientes: Todos los palcos para prensa; filas 1 y 2 para jurado, organización y medios de comunicación. La fila 12 impar protocolo del Ayuntamiento y fila 12 impar, para el Consorcio del Teatro López de Ayala. Y las propias murgas.

Por su parte, el PSOE ha presentado tres mociones por la vía de urgencia. Su debate ha sido impedido por el PP.