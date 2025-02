Juancho Pérez se convierte en el concejal número 14 del PP de Badajoz

Juro por mi conciencia y honor cumplir... Así ha iniciado esta mañana de jueves su participación en el Ayuntamiento de Badajoz el deportista Juancho Pérez ... . Sus palabras, selladas con un abrazo por parte del alcalde, Ignacio Gragera, han comenzado la primera sesión del año.

El PP vuelve a tener 14 concejales tras un mes sin uno de sus ediles. El anterior primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, dimitió en la sesión de diciembre para centrarse en el Congreso de los Diputados. El pleno que se celebra esta 1 de febrero es el primero tras la marcha. No ha habido, por tanto, ninguna sesión con 13 ediles populares. El número 14 es importante porque marca la mayoría absoluta y saca adelante cualquier propuesta sin necesidad de apoyo de otros partidos.

Juancho Pérez ha acudido este jueves con muletas. El exdeportista fue el fichaje estrella de Francisco Fragoso para las elecciones de 2019. Lo presentó junto al entonces presidente regional del PP, José Antonio Monago, en la plaza de la Soledad rodeado de expectación. De hecho, apareció en el puesto número dos de la candidatura para atraer a nuevos votantes. Le delegó la Fundación Municipal de Deportes y la Participación Ciudadana. Al inicio también fue edil de Juventud, un área que le retiraron cuando el PP apostó inicialmente por Cavacasillas como candidato. Le dieron esta delegación para darle a conocer entre los nuevos votantes, aunque una vez que fue descartado en favor de Ignacio Gragera, le retiraron este área para dársela a Francisco Javier Pizarro. Cuando este salió del Ayuntamiento, hace ahora un año, Gragera devolvió Juventud a Pérez por unos meses hasta el 28-M.

Está previsto que el alcalde, Ignacio Gragera, dé a conocer este jueves qué delegaciones dirigirá Juancho Pérez en esta nueva etapa.

Tubasa y Edusi

El pleno que se celebra este jueves ha aprobado una modificación del contrato con Tubasa para que el Ayuntamiento adquiera buses eléctricos y después los ceda a la empresa. De esta manera, la ciudad puede acceder a subvenciones del IDAE y fondos europeos, además de ahorrarse el 11% del beneficio industrial que debe pagar a la empresa cuando esta los adquiera. El PSOE ha votado en contra y ha abogado por una nueva licitación y concesión del transporte público. Vox sí ha votado a favor del cambio en el contrato de Tubasa, pero ha pedido que se analice el coste de los buses eléctricos, que es del doble que uno a gasoil.

El PSOE tampoco ha estado de acuerdo en la actualización de precios del servicio de teleasistencia que se ha fijado en otra modificación de la ordenanza de precias. Pero el concejal de Hacienda, Javier Gijón, ha destacado el déficit que genera. Pero también ha indicado que lleva 10 años sin cambios. De los 900 usuarios, 636 pagan menos de un euro la hora. «Creemos que no es gravoso, pero hay que actualizar un poquitín la tarifa».

En cambio, el PSOE sí ha votado a favor del cambio en las cuentas para terminar varias obras financiadas con los fondos Edusi. En este punto no se ha producido debate, a pesar de que el PSOE criticó que el alcalde, Ignacio Gragera, valorara en dos millones de euros el dinero de Europa que la ciudad ha perdido este año por no haber realizado o terminado todas las obras anunciadas con cargo a este plan en 2017. El portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, aseguró que el dinero perdido superaba los dos millones y medio de euros. Pero en esta sesión de pleno no se han referido a ello.

La concejala socialista Carmen Serván ha reclamado al Gobierno local que le entreguen la información detallada de los distintos servicios municipales sobre los fondos Edusi, que suponían inicialmente proyectos por más de 18 millones de euros.

Por otro lado, los tres partidos han aprobado el protocolo de actuación ante casos de pacenses afectados por síndrome de Diógenes. El alcalde, Ignacio Gragera, ha reconocido que cada vez son más numerosos. Por lo que era necesario aprobar unas normas de actuación que coordinen los servicios municipales involucrados.