Badajoz baila al ritmo del flamenco con el legado de Andújar

El equinoccio de otoño está cerca. Estos últimos días de verano se han vestido de flamenco, música y aniversarios para despedir la época estival. Varios ... homenajes ha ofrecido la ciudad pacense como los cuarenta años de la escuela de flamenco de Pilar Andújar en el teatro López de Ayala.

La bailaora presentó un espectáculo el pasado jueves rodeada de grandes artistas extremeños. Además de Pilar y Diego Andújar, actuaron José Galván y los cantaores Esther Merino, Alejandro Vega, La Kaíta y Montse Cortés. También estuvo el guitarrista Joaquín Muñino, el pianista Pedro Calero, y Amalia Mateos con su flauta travesera, en un homenaje al baile, a la historia de la escuela y al legado de Andújar.

El teatro también acogió el miércoles un homenaje con motivo de bicentenario de la Policía Nacional. Un evento solidario a cargo de la Banda Municipal de Música, y a favor de la asociación Apnaba (Asociación de padres de personas con autismo de Badajoz). La Banda Municipal de Música, dirigida por Vicente Soler Solano, contó con la participación del policía nacional y tenor Juan Ledesma.

Siguiendo con la música, el cantante de Puebla de la Calzada, Fran Carrillo, estuvo el jueves en el Hospital Centro Vivo. En el concierto repasó algunos de sus temas propios y también versionó algunos de los éxitos del panorama musical.

La Banda Municipal de Música. HOY El cumpleaños de Luli HOY Exposición 'El ritmo de la ciudad' Ángel Márquez Conferencia 'Vistiendo un jardín'. HOY 1 /

Otro aniversario celebró ayer el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac). Festejó sus treinta años con un ciclo de conciertos gratuitos en los jardines. Tres veladas en las que el arte contemporáneo se ha encontrado con la música en directo y todas las personas han podido disfrutar del museo de una manera distinta.

El deporte también ha tenido protagonismo solidario con la cita organizada por el Club Maratón en honor a Antonio Pérez. La Carrera contra el Cáncer logró movilizar el domingo a 400 participantes para recaudar fondos contra esta enfermedad.

La salida fue a las diez de la mañana en la avenida República Dominicana. Antes de comenzar el recorrido de diez kilómetros con dos vueltas por la margen izquierda del Guadiana, los participantes dedicaron un minuto de aplausos a los que han superado un cáncer, a los que pelean ahora contra la enfermedad y también a los que no han logrado superarla.

Feliz cumpleaños Luli

Esta semana también ha vivido un momento especial Obdulia Asensio Pollán, conocida cariñosamente como Luli. Esta pacense ha cumplido 100 años rodeada del cariño de su familia.

Luli nació el 17 de septiembre de 1925 en la calle Suárez Somontes, conocida entonces como de la Zarza, cerca de la plaza de San Andrés.

«Una suerte llegar a los 100 años con todos sus recuerdos: viajar por toda la península con sus amigas y familia; tejer jerséis, mantas y bufandas para todos o bailar los mejores pasodobles en las bodas», indican desde su familia.

Esta pacense centenaria sigue disfrutando de las pequeñas cosas: los pimientos asados, un vino dulce de vez en cuando, una ronda diaria de sopa de letras, ver a Karlos Arguiñano cocinar, y por supuesto estar pendiente de que la familia esté bien. Añaden que Luli ha soplado las velas emocionada y con orgullo «presumiendo como solo ella sabe, con su sonrisa pícara y riéndose de alegría».

Curiosamente el nacimiento de esta vecina se reflejó en la prensa. «Ha dado a luz con toda felicidad una preciosa niña doña Carmen Pollán, esposa de don Manuel Asensio y sobrina de don José Bizarro. Tanto la madre como la recién nacida gozan de perfecta salud. Enhorabuena», se publicó en 1925. HOY tiene la fortuna de volver a felicitar a Luli un siglo después. Felicidades.

Exposiciones, conferencias y literatura

El pasado lunes se inauguró la exposición 'El ritmo de la ciudad' organizada por el artista Alex Serrano en Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Tras haber celebrado tres exposiciones individuales en lo que va de año, Serrano apuesta en esta ocasión por un proyecto compartido, reuniendo a varios artistas locales de disciplinas diversas como la pintura, la fotografía o el arte digital.

Por otro lado, el presidente del colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, pronunció el miércoles una conferencia en San Sebastián, dentro del programa de la Exposición 'Vistiendo un jardín' en el Museo San Telmo, promovida por la Fundación Ortega Muñoz. Allí pudo explicar y dar a conocer la publicación del manuscrito de los botánicos extremeños Villalobos, perteneciente al archivo del Real Jardín Botánico. Estuvo acompañado del ilustrador holandés Alwin van der Linde.

En la semana también ha habido hueco para la literatura. La sala polivalente de la biblioteca pública de Badajoz acogió el jueves la presentación del libro 'A ti', de la autora, Luz Moreno Guzmán.

Además, esta mañana el Ateneo de Badajoz ha ofrecido un viaje al pasado musulmán de la ciudad, una ruta cultural como preámbulo de la celebración de Al-Mossassa Batalyaws. Además, en esta ruta se puede visitar el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz para contemplar piezas como la lápida sepulcral de Sabur, primer soberano independiente de la Taifa de Badajoz y la de al-Mansur, fundador de la dinastía aftasí.