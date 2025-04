Ampliar Juan Diego Segura y José Manuel Núñez, de Facua, con Anselmo Solana y Guillermo Villasán. C.MORENO

La federación vecinal de Badajoz pide que «el tarifazo» del agua no se aplique de una sola vez Facua-Consumidores en Acción asegura que la subida del recibo del agua prevista para el 1 de julio no podrá aplicarse porque no se ha publicado en el tablón de anuncios municipal