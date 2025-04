La alegación de Facua podría paralizar la subida del recibo del agua prevista para el 1 de julio

Las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XI y la asociación Facua-Consumidores en Acción podrían retrasar la ... entrada en vigor de la nueva ordenanza que regula el precio del agua en la ciudad de Badajoz.

La intención municipal era que pudiese aplicarse a partir del 1 julio, tal y como anunció en su momento Carlos Urueña, quien avanzó en abril que tan pronto como la ordenanza se aprobara de forma provisional en el pleno municipal tendría lugar una exposición pública de 30 días hábiles y, que concluido el periodo, se resolverían las reclamaciones, en caso de haberlas. A continuación se haría la ratificación definitiva en un nuevo pleno (previsiblemente el de junio) para que pudiese ser publicado ese acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, último requisito para su entrada en vigor 15 días después.

El objetivo era que la ordenanza fuese efectiva en julio, pero las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales podrían dilatar los plazos de aplicación de una ordenanza que fue aprobada con los votos a favor del Partido Popular, el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox.

La intención de la Agrupación Vecinal de Badajoz es que el Ayuntamiento de Badajoz frene el «tarifazo» que pretende aplicar en el recibo del agua y establezca un calendario de subidas que amortigüe el efecto que tendrá ese incremento de precios en el recibo que pagarán los vecinos.

La presentación de esa alegación fue comunicada este miércoles en una rueda de prensa en la que participaron el presidente de la Federación Vecinal, Anselmo Solana, y el presidente de Facua en la región, José Manuel Núñez.

Ambos recordaron que el aumento de precios que se pretende aprobar multiplica por tres el coste del tramo fijo de la tarifa, por lo que los abonados tendrán que pagar 14,50 euros cada tres meses en lugar de los 5,312 euro que venían pagado hasta ahora.

A ese incremento se suma el establecido en la parte variable de la factura, que si bien reduce un 15,72% el precio del metro cúbico para los abonados que gasten menos de 15 metros cúbicos por trimestre, al mismo tiempo aumenta un 15% el coste en el tramo comprendido entre los 16 y los 30 metros cúbicos, subida que se dispara al 40% en el siguiente tramo (de 31 a 60 metros cúbicos) y al 66,32% si se consume entre 61 y 90.

Igualmente se sube la cuota fija trimestral por depuración de aguas residuales: pasa de 0,2224 euros a 4,90 euros. «No entendemos por qué no se ha aplicado ninguna subida durante los últimos diez años a pesar de que el IPC ha subido un 24%, y sin embargo ahora se quiere aplicar de una sola vez. Lo razonable sería temporalizar esa subida porque el incremento porcentual es desorbitado», dijo Anselmo Solana.

En la misma petición insistió José Manuel Núñez, quien asegura que el encarecimiento previsto para el próximo 1 de julio no se podrá aplicar porque el Ayuntamiento ha incumplido la obligación de publicar el anuncio que da fe de ese incremento en el tablón de anuncios municipal.

El presidente en Extremadura de Facua-Consumidores en Acción asegura que ese mismo error administrativo lo han cometido otras administraciones públicas que tuvieron que paralizar la subida hasta cumplir con ese requisito legal.

José Manuel Núñez indicó que la aprobación inicial de la ordenanza municipal que justifica la subida se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 10 de mayo y que a partir de ese momento comenzó a contar el plazo de 30 días hábiles en los que debe ser expuesto ese anuncio en el tablón de anuncios municipal, un requisito que no se ha cumplido porque un notario contratado por Facua comprobó la pasada semana que el anuncio no existía. «Hemos solicitado la nulidad del expediente hasta que se publique en el tablón de anuncios y se apruebe definitivamente en el pleno, tal y como dice la ley. De momento no queda otra opción que anular el expediente en marcha para cumplir la ley».

Sobre esta circunstancia preguntó HOY al Ayuntamiento de Badajoz, desde donde se indica que «todo se ha hecho en plazo y de manera de correcta». El comunicado oficial añade que «el plazo de alegaciones finalizó el pasado viernes» y que las alegaciones presentadas por la Federación Vecinal de Badajoz y Facua serán respondidas por el Consistorio. De momento, el Ayuntamiento no ha concretado cuándo tiene previsto comenzar a aplicar la subida.

Desde la Federación Vecinal de Badajoz se considera ilógico que este mismo año se haya ampliado por otros 20 años la concesión del servicio municipal de Aguas con Aqualia dado que en los últimos años se ha producido un déficit tarifario importante que la Federación cifró este miércoles en 2,6 millones de euros en 2018; 3 millones en 2019; 3,5 millones en 2021; 4 millones en 2022; y 4,8 millones en 2023.