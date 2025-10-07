Badafest busca nuevos talentos: cómo inscribirse, fechas y requisitos para participar Solo para residentes de entre 13 a 35 años

El día 21 de noviembre de 2025, a las 20 horas, tendrá lugar en el Auditorio del Palacio de Congresos «Manuel Rojas Torres» de Badajoz la actuación en directo de solistas y grupos participantes en el Badafest.

Este es el VI Festival de Música Joven Badafest, un evento musical que ayuda a los jóvenes residentes en Badajoz a darse a conocer como solistas, duos o grupos con sus canciones origianales en vivo.

Este evento acepta solo canciones originales, aunque permite que estas sean de cualquier género de musical. Sin embargo, estas piezas no podrán ser utilizadas para discriminar a personas individuales o grupos.

Requisitos para participar en esta VI edición del Festival Badafest

Tener una edad comprendida entre 13 y 35 años , ambos inclusive

Vivir en Badajoz

Poder acreditar con documentos una vinculación laboral o estudiantil con la ciudad

La Concejalía de Badajoz seleccionarán, tras la finalización del periodo de inscripción, 5 grupos para participar en el festival. Uno de los puntos que más se tendrán en cuenta a la hora de la selección final será que estas piezas musicales sean presentadas «en vivo» es decir, sin edición, para así poderlas valorar de la misma manera que serán expuestas en el evento.

EL Ayuntamiento de Badajoz hará una inversión total de al rededor de 19.000€ para todo el evento y le dispondrá a cada grupo, duo o solista de 800€ para sus actuaciones.

Fecha de inscripción

El plazo de apertura de inscripciones lleva abierto desde el día 1 de octubre y se cierra el día 15 del mismo mes. Para participar se deben presentar 3 canciones originales en vídeo y enviarlas a la página de la concejalía dentro del formulario de inscripicón.