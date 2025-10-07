HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Badafest busca nuevos talentos: cómo inscribirse, fechas y requisitos para participar

Solo para residentes de entre 13 a 35 años

Judith Rueda

Martes, 7 de octubre 2025, 10:32

Comenta

El día 21 de noviembre de 2025, a las 20 horas, tendrá lugar en el Auditorio del Palacio de Congresos «Manuel Rojas Torres» de Badajoz la actuación en directo de solistas y grupos participantes en el Badafest.

Este es el VI Festival de Música Joven Badafest, un evento musical que ayuda a los jóvenes residentes en Badajoz a darse a conocer como solistas, duos o grupos con sus canciones origianales en vivo.

Este evento acepta solo canciones originales, aunque permite que estas sean de cualquier género de musical. Sin embargo, estas piezas no podrán ser utilizadas para discriminar a personas individuales o grupos.

Requisitos para participar en esta VI edición del Festival Badafest

  • Tener una edad comprendida entre 13 y 35 años, ambos inclusive

  • Vivir en Badajoz

  • Poder acreditar con documentos una vinculación laboral o estudiantil con la ciudad

La Concejalía de Badajoz seleccionarán, tras la finalización del periodo de inscripción, 5 grupos para participar en el festival. Uno de los puntos que más se tendrán en cuenta a la hora de la selección final será que estas piezas musicales sean presentadas «en vivo» es decir, sin edición, para así poderlas valorar de la misma manera que serán expuestas en el evento.

EL Ayuntamiento de Badajoz hará una inversión total de al rededor de 19.000€ para todo el evento y le dispondrá a cada grupo, duo o solista de 800€ para sus actuaciones.

Fecha de inscripción

El plazo de apertura de inscripciones lleva abierto desde el día 1 de octubre y se cierra el día 15 del mismo mes. Para participar se deben presentar 3 canciones originales en vídeo y enviarlas a la página de la concejalía dentro del formulario de inscripicón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  3. 3

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  6. 6 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8 Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz
  9. 9 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Badafest busca nuevos talentos: cómo inscribirse, fechas y requisitos para participar

Badafest busca nuevos talentos: cómo inscribirse, fechas y requisitos para participar