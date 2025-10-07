El festival de música electrónica Rebels llega en noviembre al Recinto Ferial de Cáceres

El recinto ferial de Cáceres acogerá el 1 de noviembre el festival Rebels, una cita con la música electrónica que contará con la participación ... de nombres como el de Fátima Hajji, la reina del hard techno, junto a Adrián Mills, Cristian Varela, Skryption, Dexphase, Brenda Serna, Dhuna, y el extremeño Raúl Pacheco, entre otros.

El público podrá disfrutar de la mejor música electrónica a partir de las cinco de la tarde y hasta altas horas de la madrugada, según informa la organización de este festival que se ha celeberado en más de 25 ciudades con la asistencia total de un millón de personas. Será la sexta vez que Rebels visite Extremadura, con paradas previas en Don Benito, y Cáceres.

Por sus escenarios han pasado nombres como Black Coffee, Carl Cox, Gordo, Jeff Mills, Hugel, Richie Hawtin, Ben Sims, Charlotte de Witte, Paco Osuna, Fatima Hajji, Wade, Andrés Campo, Luciano, Michael Bibi, Boris Brejcha, Deborah de Luca, Skryption, James Hype, Mestiza, Marco Faraone, Marco Carola o los extremeños Carlos Chaparro y Raúl Pacheco, entre otros muchos.

El 31 de octubre el evento de música urbana Club XXL servirá para abrir boca con Yung Beef como cabeza de cartel

Club XXL

Y para ir abriendo boca, el viernes 31 de octubre llega al recinto ferial cacereño Infierno Club XXL, considerado uno de los eventos más destacados de la música urbana. El cartel estará encabezado por Yung Beef (DJ Set), junto a Main Costa, Xiyo & Fernández, Pipo Beatz, Roydee y Angell Kiid.

Serán dos noches consecutivas que convertirán a Cáceres «en el destino musical de referencia durante el puente de Todos los Santos», informa la organización.