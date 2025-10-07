HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La salmantina Fátima Hajji ha pinchado en las mejores salas de Europa. HOY

El festival de música electrónica Rebels llega en noviembre al Recinto Ferial de Cáceres

Actuará la salmantina Fátima Hajji, reina del 'hard techno', con Adrián Mills, Cristian Varela, Skryption y Brenda Serna, entre otros

Redacción

Cáceres

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El recinto ferial de Cáceres acogerá el 1 de noviembre el festival Rebels, una cita con la música electrónica que contará con la participación ... de nombres como el de Fátima Hajji, la reina del hard techno, junto a Adrián Mills, Cristian Varela, Skryption, Dexphase, Brenda Serna, Dhuna, y el extremeño Raúl Pacheco, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  9. 9 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  10. 10 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El festival de música electrónica Rebels llega en noviembre al Recinto Ferial de Cáceres

El festival de música electrónica Rebels llega en noviembre al Recinto Ferial de Cáceres