Gragera acusa a Ricardo Cabezas de usar el albergue de Padre Tacoronte como "arma arrojadiza"

El Ayuntamiento construirá el centro social de 2.000 metros cuadrados en la esquina de las calles Padre Tacoronte con Zapata a pesar de que la Junta haya retirado su intención de ubicar en él un albergue transitorio para personas que están en proceso de integración social. Tiene uso decidido para la planta baja, que gestionarán los servicios sociales municipales, y tendrá que decidir qué hacer en las tres superiores una vez que la Junta no gestionará las plazas destinadas a personas sin hogar.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha mostrado este miércoles su disconformidad con la forma de actuar de la Dirección General de Infancia y Familia, que lleva dos años trabajando en este proyecto con el Ayuntamiento y el viernes decidió retirarse tras la negativa de los vecinos de la zona a acoger un centro de este tipo.

Gragera acusa al PSOE y a Ricardo Cabezas de realizar un uso partidista de esta dotación, poniendo a los vecinos en contra de la iniciativa e incluso de contribuir a la desinformación. En él no iban a entrar personas para pasar exclusivamente una noche, sino aquellos que ya están en proceso de integración y como paso previo a su llegada a viviendas donde se desenvolverán de forma autónoma.

El regidor respalda íntegramente el comunicado hecho público esta mañana por Cáritas, en el que afea a los vecinos de la Margen Derecha su rechazo. En esa nota, la organización cristiana cita el uso partidista que se está haciendo y de cómo se perjudica a las personas más desfavorecidas de la ciudad con ello. «Suscribo al cien por cien lo que ha dicho Cáritas, ni le pongo ni le quito una coma. Expresa el sentir del Ayuntamiento y de este alcalde».

«O no se ha explicado bien a los vecinos o se ha usado un recurso muy necesario como arma arrojadiza y al final se va a perjudicar a los más necesitados», ha dicho. Los vecinos recogieron firmas este verano entre los residentes de la zona y aseguran contar con un millar de apoyos.

«Creo que a los vecinos se les ha desinformado porque está dirigido a personas que están en la situación de salir de la marginalidad, que ya han estado en programas previos y me da pena porque se ha desinformado, se ha usado a la gente y la ciudad pierde un recurso muy necesario», ha insistido.

El alcalde recalca su desconcierto: «Cuando se les explica el centro (a los vecinos) están de acuerdo y la configuración del centro la hace Cáritas y la Junta, se hace porque están de acuerdo. Es una profunda injusticia».

Gragera afirma que los centros gestionados por Cáritas y ubicados en Huerta Rosales y Bravo Murillo no generan problemas en su entorno, por lo que considera que el miedo generado a este futuro centro es injustificado.

Además, acusa directamente al portavoz del PSOE y vicepresidente de la Diputación. «La comparecencia que hizo Ricardo Cabezas en El Progreso (este verano) no tenía ni pies ni cabezas. Decía que era un recurso necesario, pero también que allí no se tenía que hacer sin decir dónde ubicarlo. Si el Ayuntamiento dice A, Ricardo Cabezas dirá B y si el Ayuntamiento dice B Ricardo Cabezas dirá C. Es el bucle de siempre: intentar destruir desde una posición partidista. Pero ahora se toma como rehén a quienes más lo necesitan. Luego se nos llena la boca hablando de justicia social», ha criticado al PSOE.

La Junta de Extremadura reconoció ayer que este edificio es necesario y hablará con el Ayuntamiento para encontrar una parcela. El alcalde está dispuesto a ceder el suelo. «A ver si en esta ocasión al señor Ricardo Cabezas le parece bien».

El edificio de Padre Tacoronte tendrá una inversión de dos millones de euros de fondos europeos adscritos a ese fin y cuatro plantas. Los Servicios Sociales municipales gestionarán la planta baja, donde habrá espacio con salas para uso por parte de los colectivos de la zona. También habrá sitio para formación con el programa Crisol. Pero queda pendiente decidir qué se va a hacer con las tres plantas superiores.

El PP también acusa a Cabezas

Por su parte, el PP enmarca en la cercanía de las elecciones el cambio de posición de la Junta sobre el centro cívico de Vías Arriba y también acusa a Ricardo Cabezas de estar detrás de este cambio de postura de la Junta.

En una nota, el coordinador local de la formación, Antonio Cavacasillas, afirma que «la Junta no ha actuado por la oposición de los vecinos, sino por la oposición de un único vecino que se llama Ricardo Cabezas».

Cavacasillas incide en que «la localización (del centro) fue fruto del acuerdo del Ayuntamiento, la Junta y Cáritas, que era quien lo iba a gestionar. »Casi dos años después de que echara a andar el proyecto y a ocho meses de las elecciones, la Junta de Extremadura decide unilateralmente dar marcha atrás, lo que demuestra que su compromiso no es con la ciudad de Badajoz, sino con un vecino de Badajoz llamado Ricardo Cabezas«.