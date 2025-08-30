El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas

Las obras del hospital que la multinacional QuirónSalud construye en la avenida de Elvas empiezan el nuevo curso con gran parte de la estructura en pie ... . Las grúas y los albañiles dan forma al proyecto, que enfila el último año de construcción.

La idea es terminar el inmueble en octubre de 2026 y abrirlo tres meses más tarde. Mantienen así el objetivo estrenar las instalaciones en 2027.

El trasiego de operarios y maquinaria es continuo en un solar que acogerá el hospital privado más grande de la región.

Fue el 19 de septiembre de 2024 cuando los responsables de la sociedad colocaron la primera piedra. Habían pasado cinco años desde la sociedad anunció la inversión en la ciudad. En ese tiempo tuvieron que sortear cuestiones urbanísticas y unas denuncias de los inversores de la Clínica Extremeña de Salud que quedaron finalmente en nada.

Ampliar Infrografía de cómo quedará el hospital de QuirónSalud en Badajoz. HOY

El nuevo hospital contará con más de 13.588 metros cuadrados divididos en 4 plantas (una subterránea y tres sobre rasante), y ha sido diseñado por el estudio de Rafael de la Hoz.

El proyecto se mantiene como estaba previsto, sin cambios, meses después de comenzar las obras. Así, contará con más de 90 camas y 34 consultas, nueve camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI), seis quirófanos, dos paritorios y salas de neonatos. Las instalaciones dispondrán de resonancias magnéticas en el servicio de diagnóstico por imagen, y sala de hemodinámica.

El centro médico será otro polo de atracción a esta zona de la ciudad, donde el centro comercial El Faro, el Hospital Universitario y el campus ya funcionan como un imán para los pacenses. La ubicación apunta también al peso de los portugueses entre sus pacientes.

El centro contará con un aparcamiento en la planta subterránea y otro más al aire libre dentro de la misma parcela. Este espacio que se usará inicialmente como estacionamiento podría servir en el futuro para una ampliación del inmueble en el caso de que se necesite.

El proyecto de urbanización puntualiza que el futuro hospital mantendrá el acceso para vehículos donde lo tenía el antiguo complejo Salones Murano, y añadirá otro más para coches en el extremo de la parcela. Entre ambos habrá una entrada más para peatones. Además, cederán al Ayuntamiento dos franjas de zonas verdes que superan los 1.880 metros cuadrados y que se encuentran en los laterales. Tras el traspaso de esos jardines, la parcela resultante para el hospital será de 10.765 metros cuadrados.

Durante el acto de colocación de primera piedra, el dueño de la sociedad, el asturiano Víctor Madera, mostró su disposición a que el hospital sea universitario y tenga un apartado dedicado a la docencia y anunció que habrá una colaboración público-privada en investigación.

Una vez que abra el nuevo hospital en la avenida de Elvas, Clideba continuará funcionando junto al Puente Real, de forma que completará la red asistencial de QuirónSalud en Badajoz con 30 consultas externas, 30 plazas de hospitalización, Hospital de Día Oncológico, Urgencias Diurnas, 3 quirófanos y un centro de Radiología.