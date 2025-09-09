El Ayuntamiento de Badajoz renovará tuberías en Los Montitos, Las Vaguadas y Ronda Norte

Tres zonas de Badajoz contarán con nuevas tuberías. Se trata de Los Montitos, Las Vaguadas y Ronda Norte. El Ayuntamiento invertirá ... 225.000 euros en cambiar tramos de colectores en mal estado en estos barrios.

El objetivo de estas intervenciones es renovar tramos de tuberías que actualmente están en mal estado, según indican los pliegos de condiciones. Actualmente en Badajoz se producen reventones y averías en distintas vías debido a que gran parte del alcantarillado es antiguo y sufre problemas.

Aqualia, la empresa concesionaria del mantenimiento de la red de aguas, estima que entre el 70 y el 80% de las tuberías de Badajoz son antiguas, por lo que son especialmente vulnerables.

En cuanto a Los Montitos se instalará un nuevo colector, es decir, un tramo renovado del sistema de alcantarillado en la avenida que da nombre a esta urbanización. La inversión es de 88.897 euros.

En Las Vaguadas la obra será en la avenida Pantano de Puerto Peña. En este caso el importe de la reforma será de 85.584 euros.

La tercera inversión, de 57.708 euros, es en la Ronda Norte de Badajoz, entre las calles Esteban Sánchez y la avenida Manuel Rojas.

Los plazos

Las empresas interesadas en ejecutar estas sustituciones de tuberías tienen hasta el 22 de septiembre para presentar sus ofertas antes el Ayuntamiento de Badajoz. Una vez adjudicado el contrato, los responsables tienen tres meses de plazo para llevar a cabo la ejecución del cambio de tuberías.

Este verano la ciudad ha sufrido una mala racha de averías. Hubo reventones y fugas en María Auxiliadora, Sinforiano Madroñero o Antonio Domínguez entre otros. Desde Aqualia explicaron que se debe a los cambios de presión, ya que la red, al estar envejecida, no soporta esta situación.

A principios del verano, incluso antes, aumenta la demanda, entre otros motivos, para llenar las piscinas. Posteriormente la demanda baja, pero la presión sigue alta y suelen producirse roturas.

Otras inversiones

Estas tres no serán las únicas zonas de Badajoz que cambien sus colectores. En agosto el Consistorio pacense también anunció 280.000 euros para la plaza de Portugal. Esta obra incluye, además del cambio de tuberías, la instalación de plataforma única.

También en el mes de agosto el Ayuntamiento sacó a concurso tres paquetes de obras para mejorar la red de aguas y la capacidad de absorción del agua de lluvia en distintas zonas de la ciudad. El objetivo es evitar averías, pero también las balsas de agua en las áreas en las que los sumideros no son suficientes.

En este caso la inversión es de 530.000 euros. Habrá obras en La Pilara y San Fernando con importantes cambios en su sistema de filtración. Además hay un tercer paquete que llegará a distintos barrios con la colocación de sumideros. El pliego de condiciones indica que el director de obra podrá decidir dónde intervenir aunque hay una lista de puntos donde se producen balsas.

La lista incluye la rotonda de acceso a Las Vaguadas desde la carretera de Valverde, la avenida Hernández Gil (Suerte de Saavedra), la carretera de Sevilla, las avenidas Santo Cristo de la Paz y Manuel Rojas Torres (San Roque), la Circunvalación Reina Sofía, el camino de Santa Engracia, Padre Tacoronte, plaza del Progreso o la zona de aparcamientos de la Urbanización Guadiana. También se incluirá en las medidas antibalsas las rotondas de Federico Mayor Zaragoza con Puebla de Alcocer y con la avenida de Elvas y las glorietas de toda la avenida Sinforiano Madroñero. Así mismo habrá mejoras y más sumideros en la avenida José María Alcaraz y Alenda, en la calle Violeta de Ciudad Jardín y Pablo Neruda (Cerro de Reyes).

El sistema de aguas residuales de Badajoz incluye en total 240 kilómetros de conducciones antiguas, muchas de ellos de fibrocemento. El objetivo municipal es cambiarlas por PVC para reducir las averías.

En 2022 el Ayuntamiento de Badajoz hizo un cálculo del coste que tendría sustituir toda la red que queda por renovar. La cifra es de 106 millones de euros. Principalmente los responsables municipales realizaron esta estimación para hacer ver la dificultad que supone dar solución a un problema que suele provocar las quejas de los vecinos, especialmente cuando hay rachas como la que se ha producido este verano.