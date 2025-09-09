HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Se cambiarán tuberías en la avenida de Los Montitos. HOY

El Ayuntamiento de Badajoz renovará tuberías en Los Montitos, Las Vaguadas y Ronda Norte

Invierte 225.000 euros en cambiar tramos de los colectores en mal estado

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:36

Tres zonas de Badajoz contarán con nuevas tuberías. Se trata de Los Montitos, Las Vaguadas y Ronda Norte. El Ayuntamiento invertirá ... 225.000 euros en cambiar tramos de colectores en mal estado en estos barrios.

