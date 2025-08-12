El Ayuntamiento de Badajoz podará árboles para evitar nuevas caídas de ramas Ha habido tres incidentes este verano y desde la Consejería de Parques y Jardines indican que se debe a las altas temperaturas

El Ayuntamiento de Badajoz llevará a cabo una poda preventiva en los árboles de la ciudad para evitar nuevas caídas de ramas. La operación se llevará a cabo esta misma semana tras el último incidente este lunes en el que un coche quedó aplastado en Ronda del Pilar.

En total ha habido tres incidentes graves este verano en la ciudad en los que se han visto afectados varios coches y un hombre resultó herido. Desde la Consejería de Parques y Jardines aseguran que los árboles no estaban enfermos ni podridos. «Las altas temperaturas han provocado que se resquebraje la rama que ha caído», afirman sobre el último incidente.

En este último caso una rama de gran tamaño se partió este lunes sobre las siete y media de la tarde y aplastó un smart que estaba aparcado en el principio de Ronda del Pilar. No hubo heridos porque en ese momento sus propietarios no estaban cerca, pero el vehículo ha sufrido daños importantes.

La Policía Local se desplazó a la zona para regular el tráfico y localizaron a los propietarios del coche que sufrió daños en el parabrisas, el capo y toda la parte delantera. Los bomberos también acudieron a está vía para cortar la rama desprendida y así poder reabrir al tráfico Ronda del Pilar.

Altas temperaturas

De los tres casos que se han producido este verano, dos se relacionan con las altas temperaturas: la rotura de una rama este lunes que aplastó un coche y la del pasado 1 de agosto. El anterior, en Castelar, pudo ser por las abundantes lluvias del invierno que hicieron que se cayese en árbol completo.

Las extremas temperaturas pueden hacer que un árbol se seque aunque se está regando esta vegetación, incluso por las noches gracias a un nuevo servicio municipal. Por eso, de forma preventiva, se van a repasar los árboles de la ciudad para evitar nuevos casos de desprendimientos.

Los vecinos de Ronda del Pilar ya se habían quejado del estado de los árboles de esta céntrica avenida. No han sido podados recientemente, por lo que la vegetación es frondosa. Tanto que, según indican, por la noche las ramas impiden que la luz de las farolas alumbren correctamente la calzada y las aceras.

La poda de árboles en la ciudad depende de un contrato con una empresa que se firmó a finales de 2024 y estará vigente dos años. El Ayuntamiento, gracias a este acuerdo, amplió el servicio de poda de la ciudad y sus pedanías. El nuevo contrato, con un presupuesto de 320.000 euros, «unifica y amplía los dos contratos existentes, contempla diferentes acciones», indicaron desde el Consistorio.

Con este presupuesto pueden atender un total de 1.885 árboles situados en las aceras, de los cuales 359 se encuentran en las pedanías. El importe del actual contrato ha supuesto un aumento del 30% con respecto a los dos anteriores, que contaba con 98.790 euros en la ciudad más los 25.000 euros en pedanías.

Los trabajos contemplados son la eliminación de palmeras muertas, arranque y retirada del tocón de palmeras, terciado o poda de diferentes especies como olmos o naranjos, entre otros, así como la eliminación de ejemplares afectados por el hongo Coryneum.

Casos con árboles

El anterior caso, antes del de Ronda del Pilar, fue justo hace diez días y un hombre resultó herido. Iba caminando por Las Descalzas (plaza López de Ayala) cuando se le cayó una rama de gran tamaño encima. Un peatón que pasaba por allí asistió al herido y le ayudó a salir entre las ramas partidas. Sufrió una herida en la cabeza y raspones en uno de sus brazos, aunque su estado no revistió gravedad.

La Policía Local acordonó la zona tras llegar al lugar del suceso al que también ha acudido una ambulancia para asistir al hombre que no necesitó hospitalización.

Además el pasado mes de mayo, el día 25, un árbol se cayó en la calle Cardenal Cisneros, en San Fernando, y golpeó un coche. Días después se produjo un hecho similar en Castelar. La caída de una rama de grandes dimensiones provocó daños en tres coches aparcados junto al parque. La calle que lleva el nombre de este jardín también ha quedado cortada al tráfico.