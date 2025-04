El Ayuntamiento de Badajoz dice que no puede rehabilitar el puente de Cantillana porque parte es de la Junta

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 26 de mayo 2023, 12:07 | Actualizado 18:49h. Comenta Compartir

El puente de Cantillana seguirá sin dueño y sin rehabilitar. En 2019 el pleno del Ayuntamiento de Badajoz acordó inmatricular este monumento, ya que no ... está inscrito como bien de ninguna administración. Sin embargo este viernes el Consistorio pacense ha anunciado que el trámite no se puede completar porque parte del puente pertenece a la Junta de Extremadura. Al no tener propietario no se pueden realizar obras aunque este BIC (Bien de Interés Cultural) con 500 años de historia está en riesgo de derrumbarse.

«El Ayuntamiento de Badajoz, que tenía como compromiso el de iniciar la inmatriculación del Puente de Cantillana, Bien de Interés Cultural, no puede continuar con dicha acción», han anunciado desde el Consistorio. «Se ha constatado en catastro que el Puente de Cantillana, al menos parcialmente y en la sección que sufrió los daños durante el mes de diciembre como consecuencia de borrasca Efraín, es propiedad de la Junta de Extremadura, figurando en catastro como vía de comunicación de dominio público, formando parte de la Cañada Sancha Brava», añaden. La Junta detalla que no ha recibido ninguna petición del Consistorio y que los responsables municipales prometieron ocuparse Esta revelación va contra el compromiso municipal de 2019. Entonces se indicó que el puente es municipal, ya que en 1531 fue encargado y pagado por el Ayuntamiento de Badajoz. Se inauguró cuatro años después. Ante estos nuevos datos, según los responsables municipales, debe ser la Junta de Extremadura la que asuma la rehabilitación del puente. La cuestión es urgente. En diciembre, debido a la crecida del río Gévora, parte del puente se desplomó. El último informe realizado por los técnicos de Patrimonio revela que hay muchas posibilidades de que se produzcan nuevos derrumbes. Además de haber perdido parte de su estructura, hay pilares y arcos desplazados de su sitio, grietas importantes y descalzamientos parciales, La pasarela, además, no se puede cruzar porque parte del suelo se ha desplomado. En diciembre el alcalde de Badajoz justificó el retraso para inmatricular este monumento indicando que era una operación compleja, ya que no había mucha documentación al respecto. Sin embargo se comprometió a a acelerar los trámites y asumir la titularidad para poder hacer una obre. Sería una intervención de urgencia. Prometió 350.000 euros para atajar los daños más graves y evitar nuevos derrumbes. De cara al futuro solicitó la ayuda de otras administraciones, como la Junta, para llevar a cabo una rehabilitación integral. Esta intervención de urgencia, sin embargo, queda descartada, ya que el Ayuntamiento asegura que no puede asumir la titularidad. El puente de Cantillana continúa sin propietario y sin proyecto para salvarse. Este BIC está incluido en la lista roja de patrimonio en peligro que elabora la asociación Hispania Nostra. Respuesta de la Junta Desde la Junta de Extremadura no tienen constancia aún de este cambio de opinión en el Consistorio pacense. «No hemos recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento de Badajoz sobre un cambio en el compromiso que asumió en 2019 de inmatricular el Puente de Cantillana como bien municipal, a tenor de los datos históricos sobre su construcción. En el caso de recibir nuevos datos después de cuatro años del inicio de este proceso de registro de titularidad, el Gobierno Regional los estudiará», añaden. «Por otro lado, la Consejería de Cultura recuerda que está a la espera de respuesta por parte del consistorio pacense sobre la solicitud de cesión de la titularidad del Palacio de Congresos y del edificio del Meiac, realizada hace más de dos años, para poder acometer obras de mejora en ambas infraestructuras culturales», recriminan al Consistorio.

