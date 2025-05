El Ayuntamiento de Badajoz no puede intervenir en el puente de Cantillana porque no tiene dueño La pasarela del siglo XVI no tiene propietario aunque el pleno municipal se comprometió a solucionarlo en febrero de 2019

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 16 de diciembre 2022, 13:15 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

Nadie puede arreglar el puente de Cantillana tras el derrumbe que ha sufrido por la crecida del Gévora. Tampoco se puede asegurar el resto ... de la estructura de este monumento del siglo XVI. No se puede porque este puente no tiene dueño. El pleno del Ayuntamiento de Badajoz se comprometió a asumir la titularidad en febrero de 2019, pero más de tres años después no se ha completado el proceso.

Como el puente no tiene propietario, no se puede intervenir en él. Tras el derrumbe, la intención del Consistorio pacense es invertir 350.000 euros para reconstruir lo que se ha caído y asegurar el resto de la estructura, pero no podrá aprobar esta partida presupuestaria hasta que complete el proceso burocrático. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dicho que el Consistorio asumió la responsabilidad del puente «hace relativamente poco» refiriéndose al compromiso plenario de hace tres años. El regidor ha justificado la tardanza indicando que es un proceso muy complicado. «No es como inmatricular el piso del abuelo», ha rematado. «No hay un solo papel sobre este puente», ha explicado el alcalde pacense como ejemplo de las dificultades que supone asumir la titularidad. Sin embargo ha prometido acelerar el proceso. «No podemos solos» «Es una pena y una lástima. No podemos dejar de lamentarlo», ha añadido. «En cuanto a Patrimonio, el Ayuntamiento no puede asumirlo», ha declarado el alcalde que ha solicitado el apoyo de otras administraciones. Sin embargo ha indicado que esto no quiere que sirva como excusa, pero pide ayuda, especialmente de la Junta. Una vez terminado el proceso de inmatriculación el Consistorio ha calculado que destinará 350.000 euros. Esperan que este presupuesto sirva para reconstruir los dos arcos que se han desplomado y asegurar el resto de la estructura. Las grietas que ya presentaba este puente con 500 años de historia han empeorado notablemente con la riada y también ha desaparecido parte de la pasarela. Además hay agujeros y desplazamientos de tierras en los laterales que hacen más inestable el estado del monumento. De todas formas Gragera ha reconocido que esta inversión no es una solución definitiva. «Hacen falta millones de euros para rehabilitar Cantillana». Por eso ha pedido colaboración de otras administraciones, ya que asegura que las arcas municipales no pueden asumir este coste. El mal estado del puente de Cantillana no es un tema novedoso. Fue reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) el pasado 22 de junio por Patrimonio de la Junta de Extremadura, pero lleva años en la lista roja de los monumentos en peligro que elabora la asociación Hispana Nostra, un comité científico que analiza el estado de conservación de las propiedades históricas. Respuesta de la Junta Por su parte la Junta de Extremadura ha asegurado este viernes que «está en comunicación con el Ayuntamiento pacense para valorar acciones de recuperación del bien». Así mismo han indicado que en los próximos días los técnicos de Patrimonio Cultural visitarán el puente de Cantillana para evaluar los daños provocados por el temporal. Hace solo seis meses que esta consejería declaró esta pasarela como Bien de Interés Cultural, es decir, un monumento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión