El Ayuntamiento de Badajoz aumenta a 4,1 millones el presupuesto para hacer el parking de Puerta Palmas

El Ayuntamiento de Badajoz espera que las obras del nuevo parking subterráneo junto a la Puerta de Palmas comiencen en 2025 y pueda abrir sus puertas, con 170 plazas, en 2026. Eso sí, el coste del mismo ha aumentado en 1,3 millones de euros y supondrá una inversión de 4,1 millones para la ciudad. Este ha sido uno de los anuncios que ha realizado el alcalde pacense, Ignacio Gragera, en su última rueda de prensa del año en la que ha hecho balance del trabajo municipal en 2024.

Gragera ha asegura que ha sido un año de «actividad municipal frenética» para sentar las bases del proyecto de futuro que tiene para la ciudad desde que tomó posesión en su cargo. Ha indicado que sus objetivos para Badajoz siguen siendo mejorar los servicios para los ciudadanos y que la capital pacense sea un «referente comercial, empresarial, cultural y deportiva» en el Suroeste europeo y con la vista puesta en Portugal.

Dentro de los proyectos en marcha el alcalde ha destacado que en enero llevarán a pleno una modificación presupuestaria para ampliar el presupuesto del parking de la puerta de Palmas. El Consistorio ha tenido que aumentar la dotación por la subida de precios y porque el proyecto definitivo sufrió modificaciones. En concreto el aparcamiento de ha trasladado unos metros. Estará más cerca del río para dejar al aire la muralla.

Gragera ha indicado que esperan aprobar la modificación en enero y licitar el proyecto en febrero, por lo que las obras podrían empezar en 2025 y terminar en 2026, ya que cuenta con 12 meses de plazo de ejecución. «Servirá para los vecinos del Casco Antiguo y para los visitantes que se acerque al centro», ha resaltado el alcalde.

En la misma comparecencia ha indicado que en las próximas semanas espera tramitar los presupuestos municipales de 2025. El regidor pacense ha asegura que han concluido con el calculo de los ingresos por lo que saben que el presupuesto subirá a los 146 millones de euros. En esta partida, ha admitido, se incluyen los terrenos municipales que quieren vender que ya estuvieron en las cuentas del año anterior, pero no lograron vender. En los presupuestos vigentes son 8,8 millones condicionados a encontrar comprador para parcelas municipales.

Gragera ha añadido que quedan por determinar los gastos para presentar las cuentas, en concreto las aportaciones para otros organismos y entidades municipales como la FMD. Esperan solucionarlo en las próximas semanas y también estudiar las propuestas del PSOE y del concejal no adscrito por si pueden incluir alguna de ellas en las inversiones.

Piscina de la margen derecha

En las nuevas cuentas municipales, ha añadido el alcalde, incluirán el 50% de la financiación del nuevo proyecto de piscina en la margen derecha. Ha resaltado, sin embargo, que Badajoz necesita que la Junta de Extremadura aprueba sus propios presupuestos para que llegue la aportación de la administración regional. También ha resaltado que hay proyectos vitales para la ciudad como el sexto puente o la Ronda Sur que también dependen de esas cuentas. Por ello ha pedido colaboración ha la oposición, «especialmente a los que son de Badajoz» para que haya presupuestos regionales en Extremadura.

En el amplio repaso de los proyectos municipales en 2024, Gragera ha citado, por ejemplo, la apertura del campo de fútbol de Suerte de Saavedra o el arreglo del camino cubierto de las laderas de la Alcazaba, así como la puesta en marcha del Consorcio del Casco Antiguo. Ha valorado positivamente la privatización de servicios como el mantenimiento de las rotondas o la red de bibliotecas municipales aunque ha matizado que se trata de «externalizaciones», ya que no suponen gasto extraordinario para las cuentas municipales, según el regidor pacense. A preguntas de los periodistas ha añadido que no descarta externalizar más servicios municipales aunque no ha especificado de cuál se trataría.