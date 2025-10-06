La Audiencia de Badajoz acoge un juicio con cien testigos contra dos supermercados de la droga

Más de 70 compradores de drogas además de medio centenar de policías y varios peritos tendrán que pasar esta semana por la Audiencia ... Provincial de Badajoz. Se juzga a tres hombres por gestionar, presuntamente, dos supermercados de la droga en el Cerro de Reyes y Las 800.

Entre 2021 y 2022 la Policía Nacional vigiló dos viviendas en ambos barrios e interceptó a numerosas personas que habían adquiridos sustancias estupefacientes en su interior, lo que les permitió ejecutar sendas órdenes de registro. Al entrar, sin embargo, los investigadores hallaron poca cantidad de droga, presumiblemente porque la habían destruido antes de que llegasen los policías.

Por estos hechos la Fiscalía de Badajoz pide cinco años de cárcel para tres personas por delitos contra la salud pública. El Ministerio Público también solicita la inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 1.000 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además de la gran cantidad de personas que testificarán, lo más llamativo del caso es el enorme volumen de ventas que supuestamente tenían estas casas. El escrito de acusación destaca que existía un «continuo e incesante trasiego de personas que adquirían las sustancias tóxicas en ellos (los domicilios investigados) para consumirlas en el mismo lugar o fuera de él, llegando incluso a formar auténticas veredas en el parque del río Calamón hasta» la vivienda investigada en el Cerro de Reyes.

El fiscal también destaca el método que presuntamente usaban los gestores de estas narcoviviendas para llevar a cabo sus negocios. «En ambos casos la venta se efectuaba en el interior de la vivienda desde un habitáculo 'bunkerizado', acorazado, forrado con gruesas planchas metálicas, y dotado de un sumidero o desagüe para facilitar la desaparición de las sustancias estupefacientes en caso de acción policial, así como de un pequeño hueco rectangular para realizar la transacción de droga y dinero».

Ante esto los agentes de la Policía Nacional establecieron dispositivos de vigilancia e interceptaron a las personas que salían de estas viviendas durante unos meses. En el escrito de acusación se detallan las intervenciones a 35 personas en el Cerro de Reyes y 6 en Las 800.

La vigilancia

Uno a uno el sumario detalla cada persona interceptada por la policía, aunque la mayoría solo llevaban pequeños restos de drogas en tubos o papel de aluminio. Presuntamente habrían consumido las dosis en el interior de las viviendas.

Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2021 los agentes intervinieron a un hombre un trozo de papel de aluminio con restos de mezcla de cocaína y heroína. El escrito de acusación incluye, de hecho, el análisis detallado de los restos. En ese caso fueron 145 miligramos que, además de las drogas citadas, contenían paracetamol, fenacitina, cafeína, monoacetilmorfina, acetilcodeína y noscapina.

Finalmente el 12 de diciembre de 2022 se llevaron a cabo registros en ambas direcciones. En la vivienda del Cerro de Reyes se localizó a cuatro personas a las que se incautaron pequeños restos de drogas. Además se incautaron otros objetos como un móvil, cuchillos y bolsas con restos de sustancias o un circuito cerrado de televisión. En la casa de Las 800 también fueron identificadas cuatro personas y se localizó una báscula de precisión, un monitor de vídeo vigilancia o dos móviles rotos. En este domicilio, además, encontraron una bañera que olía «fuertemente a amoníaco y en su interior volcada una garrafa de amoniaco, por lo que se habrían deshecho de la sustancia estupefaciente por las cañerías de desagüe».

Probablemente el método de destrucción fue efectivo porque, a pesar de todas incautaciones, el escrito de acusación detalla que en total el valor de todo lo incautado suponía 520 euros en dosis.

Está previsto que el juicio arranque hoy lunes 6 de octubre y, si no hay conformidad, están fijadas cinco sesiones, por lo que ocupará la actividad de la Audiencia Provincial durante toda la semana.