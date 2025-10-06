HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Muchos comprados se reunían en el parque del Calamón. HOY

La Audiencia de Badajoz acoge un juicio con cien testigos contra dos supermercados de la droga

La policía interceptó a los compradores durante meses, pero en los registros localizó poca cantidad de sustancias

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:34

Más de 70 compradores de drogas además de medio centenar de policías y varios peritos tendrán que pasar esta semana por la Audiencia ... Provincial de Badajoz. Se juzga a tres hombres por gestionar, presuntamente, dos supermercados de la droga en el Cerro de Reyes y Las 800.

