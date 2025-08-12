HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Control de alcoholemia de la Policía Local de Badajoz. HOY

Aspolobba denuncia que se suspenden controles de alcohol en Badajoz por falta de mandos

El Ayuntamiento indica que ha sido un problema puntual por las vacaciones y algunas bajas, pero que los turnos han estado cubiertos correctamente

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 12 de agosto 2025, 07:30

La tranquilidad en la Policía Local de Badajoz ha durado poco. Vuelven las denuncias sindicales por falta de personal, en este caso, ... escasez de mandos. Aspolobba asegura que se han tenido que cancelar controles de alcoholemia por falta de un responsable de turno.

