Aspolobba denuncia que se suspenden controles de alcohol en Badajoz por falta de mandos

La tranquilidad en la Policía Local de Badajoz ha durado poco. Vuelven las denuncias sindicales por falta de personal, en este caso, ... escasez de mandos. Aspolobba asegura que se han tenido que cancelar controles de alcoholemia por falta de un responsable de turno.

En concreto la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz denuncia que no ha habido mando en tres turnos de los últimos días, el viernes ocho no hubo ni de tarde ni de noche y el sábado 9 tampoco contaron con mando de noche.

«Se da la circunstancia que los días 8 y 9 de agosto de 2025 en los turnos de noche se suspende el control de alcoholemia previsto, al carecer de un mando operativo en el turno», afirman desde el sindicato.

El Ayuntamiento de Badajoz aclara que ha sido una incidencia puntual. "Los servicios del fin de semana así como los de esta semana, han estado cubiertos y ha sido una situación puntual por vacaciones y bajas de última hora", afirman.

El Consistorio, añaden los responsables municipales, "continúa con la apuesta por el incremento de plantilla de la Policía Local como se ha demostrado con las últimas plazas convocadas, comisiones de servicio o promociones internas que están en curso en la escala de mandos".

Aspolobba, sin embargo, advierte que ha ocurrido este fin de semana, pero que puede volver a pasar «por el anómalo funcionamiento en la plantilla de la Policía Local». Añaden que si están previstos controles, tanto de alcohol como de drogas, pero no hay mandos, se tendrán que suspender.

Precisamente la semana pasada el Ayuntamiento de Badajoz presentó tres nuevos vehículos policiales, furgonetas, y una de ellas está preparada para hacer controles de alcohol y drogas. El Consistorio indicó que serviría para reforzar el número de operaciones de este tipo. Además incluye un sistema de grabación que guardará el vídeo de cada control.

Vacantes sin cubrir

La falta de mandos, según la denuncia sindical, se debe que existen vacantes sin cubrir en la plantilla, en concreto no se han ocupado plazas de oficial, subinspector e inspector.

Por el momento, afirman, se esta paliando este problema con agentes que hacen el papel de mando. «La grave situación denunciada, se está solucionando hasta la fecha, exigiéndole al policía de la categoría de Agente, concretamente el más antiguo en el empleo, que asuma una responsabilidad para la que no ha sido formado; viéndose en la obligación de asumir unas funciones complejas y de mucha responsabilidad y trascendencia. Es decir, se le mete con calzador y según reglamento la responsabilidad de toma de decisiones durante el turno sin más, un despropósito de dimensiones aberrantes en un cuerpo jerarquizado como es el de la Policía Local de Badajoz», indican en su queja.

Aspolobba indica que existe una norma que permite que los policías de categorías inferiores pueden asumir la responsabilidad de los de escala superior, pero que «está contemplada para ejecutarse en situaciones extremas y de necesidad urgente, ósea, sobrevenidas; pero en ningún caso para servicios planificados y programados en el tiempo».

«Por, otro lado, y como no puede ser de otra forma, el trabajo de superior categoría realizado por los agentes, deberá ser retribuido por el Ayuntamiento», exige el sindicato.

«Lo habitual y sensato es que en cada turno (mañana, tarde y noche) exista al menos un oficial, subinspector o inspector que coordine y supervise cualquier toma de decisiones sobre intervenciones que se dan en el día a día, tanto planificadas, como sobrevenidas, además de coordinar los diferentes grupos, unidades y servicios», concluyen desde Aspolobba.

Finalmente el sindicato pide al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que busque una solución definitiva.