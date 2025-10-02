La Asociación Amigos de la Banda dedica sus premios al pacense Cristóbal Oudrid

Rocío Romero Badajoz Jueves, 2 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La Salve Marinera y el Sitio de Zaragoza, los dos grandes temas musicales, no salieron de la mente de un onubense ni de un maño. Sino de un pacense llamado Cristóbal Oudrid cuyo bicentenario de nacimiento está pasando sin pena ni gloria por Badajoz. Este miércoles va a tener lugar uno de los pocos actos organizados en su memoria a cargo de la Asociación de Amigos de la Banda de Música de Badajoz, que cumple diez años y va a celebrar en el teatro López de Ayala una gala para conmemorar las dos efemérides.

La asociación está dedicada a apoyar y divulgar la tarea de la Banda Municipal de Música de Badajoz, «la única de estas características en Extremadura», según explica la portavoz del colectivo, Pilar Montero. Ese es uno de los motivos de que estén promoviendo a la banda para que sea reconocida con la Medalla de Extremadura, pero no es el único. Porque es una organización musical que sobre todo, despierta «cariño e interés» en Badajoz. Es difícil que sus actuaciones, todas gratuitas, no se llenen. En dos años cumplirá 160 de historia.

Este miércoles la banda actuará dirigida por Vicente Soler e interpretarán alguna pieza de Cristóbal Oudrid, pero también van a ofrecer un concierto distinto con la colaboración de los 'Violincheli Brothers', con quienes la asociación cerró el acuerdo hace meses. Los hermanos que quedaron finalistas de Got Talent interpretarán piezas clásicas de Bach y Vivaldi, pero también otras actuales de Nirvana, Paco de Lucía y Alejandro Sanz.

La sesión parará a la mitad para que la asociación entregue sus primeros Premios Cristóbal Oudrid. Serán para Javier González Lena, en la categoría de 'Visibilidad, Reconocimiento e Impulso a la Nueva Música'; a Emilio González Barroso por la 'Divulgación Musical' y a Mercedes Padilla, que fue de las primeras directoras en dirigir la Banda de Badajoz, a la 'Trayectoria Musical'. Habrá un premio de honor con el que reconocen la trayectoria de una persona, colectivo, o institución relacionada con la cultura. En esta primera edición se le otorgan a Antonio Regalado Guareño, que fue el primer presidente de la asociación, y a Pedro Montero Montero, que fue su primer secretario.

Pilar Montero, la portavoz de la asociación de Amigos de la Banda, señala que Cristóbal Oudrid es un orgullo para la ciudad. Escribió un centenar de composiciones y, aunque es más conocido por las marchas militares y la zarzuela, tuvo incursiones en otros géneros como la revista. Fue también empresario y promotor de montajes, a pesar de que falleció pronto con 52 años.

La asociación Amigos de la Banda quiere «rescatar del olvido» a este «pacense universal» al que la ciudad recuerda con una calle y una placa en el edificio donde nació, en la actual calle Zurbarán. Para los entendidos, este es poco teniendo en cuenta la proyección musical y cultural de su figura a finales del siglo XIX e inicios del XX, por eso la asociación le ha dado su nombre a los premios que acaba de crear. El 6 de diciembre, día de la Constitución, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto con parte de su repertorio.

