Bicentenario de Cristóbal Oudrid

El gran compositor y director de orquesta extremeño Cristóbal Oudrid nació en Badajoz el 7 de febrero de 1825, por lo que estamos inmersos en ... el segundo aniversario de su nacimiento. Su abuelo paterno procedía de Flandes, de ahí su peculiar apellido. Su madre y su esposa eran de Badajoz. Se trasladó a Madrid en 1840, a los 15 año, obteniendo poco después plaza de flautista en el Teatro de la Cruz. Debutó como pianista en 1844, a los 19 años. Oudrid contribuyó al resurgimiento de la zarzuela componiendo más de un centenar, destacando el éxito de 'El postillón de la Rioja' y 'El molinero de Subiza', de la que forma parte la famosa 'Salve marinera'. Sin embargo, la obra que le otorgó mayor celebridad es la fantasía militar 'El sitio de Zaragoza', que compuso en 1848, a los 23 años, composición singular inspirada en los acontecimientos acaecidos en la capital aragonesa en 1808 durante la Guerra de la Independencia. Es una obra muy descriptiva, de unos 8 minutos de duración, en la que se percibe el fragor de la batalla, los cañonazos, intercalando jotas aragonesas..., que forma parte del repertorio de todas las bandas de música. Cristóbal Oudrid falleció en Madrid el 13 de marzo de 1877, a los 52 años, a consecuencia de una pulmonía. Su tumba se encuentra a 50 metros de la entrada al cementerio sacramental de San Isidro. En el sepulcro figura un medallón con su efigie, rodeado por una corona de laurel, rematada por una lira. En el multitudinario sepelio, su féretro fue paseado por las más céntricas calles madrileñas, deteniéndose delante del Teatro Real y ante el Teatro de la Zarzuela, de cuyas orquestas era director, siendo interpretadas algunas secuencias de sus obras. Oudrid tiene dedicada una calle en Badajoz, que parte junto a la parroquia de San Andrés. En 2000 el Ayuntamiento colocó una placa en su casa natal, el primer piso, con entrada por la calle Zurbarán, frente a la Catedral, encima de un local con sucesivos negocios de hostelería: «En este lugar nació el 7 de febrero de 1825 el insigne músico Cristóbal Oudrid. Badajoz 1.825–1.877. En el 175º aniversario de su nacimiento Badajoz dedica esta lápida a su memoria. 7 de febrero de 2000».

Oudrid compuso 'El sitio de Zaragoza' por la relevancia de esa efeméride de 1808 durante la Guerra de la Independencia. Recientemente, los maestros Gómez-Deval y Soler Solano compusieron 'Los sitios de Badajoz', obra que refleja la influencia árabe, flamenca y militar de la ciudad. Quizás a la singularidad del apellido Oudrid se deba el que no se le identifique con Extremadura. El director de una gran banda de música me confesó, cuando presenté en una ciudad gallega un concierto de nuestra Banda Municipal, que por mis palabras se había enterado de que Cristóbal Oudrid era extremeño. Peor fue el disgusto que se llevó la directora de un magnífico grupo folklórico aragonés cuando me escuchó decir, al presentar su montaje coreográfico sobre 'El sitio de Zaragoza', que su autor había nacido en Badajoz. Es de esperar que las instituciones culturales procurarán que no pase desapercibido el bicentenario de nuestro ilustre músico extremeño.

Las cartas no deberán superar las diez líneas mecanografiadas (800 caracteres) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, DNI, dirección y número de teléfono del remitente. HOY se reserva el derecho a extractarlas. Dirección de correo electrónico: opinion.hoy@hoy.es