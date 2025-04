La artista que expone sus obras solo durante un día

Tan solo unas horas estuvo plasmada en la pared de la antigua fábrica de la luz de Badajoz la figura que Carmen de Matos ... creó a base de fieltro negro. Con este material plasmó la figura de un individuo con la que poner en valor las personalidades que están marginadas y fuera del concepto social.

Una obra que más allá de lo que pretendía transmitir estaba basada en lo efímero, pues lo que hace especial este trabajo no es solamente el lugar donde se creó, sino que ya no existe.

«Normalmente pinto en lienzo y salgo a pasearlo a las calles, para contar una historia con él desde lugares de la ciudad. Pero es la primera vez que la calle en sí es el propio lienzo», afirma De Matos, que asegura que le gustaría continuar haciendo uso de las calles para crear obras efímeras.

«Lo ideal sería tener un espacio, o que el Ayuntamiento me lo cediera para poder exponer mis trabajos. Este, por ejemplo, me hubiese gustado pintarlo porque así permanecería allí y todo el mundo podría verlo, pero es una zona privada que no se puede modificar. Tampoco tengo los permisos para pintar y de haberlo hecho sería un daño a patrimonio», asegura la artista, que utilizó fieltro para no dañar este edificio.

Para evitar estropear el patrimonio y el de evitar la sanción económica, Carmen se decantó por plasmar su obra a través de una técnica de arte efímero en la que sustituyó la pintura negra por fieltro y cinta carrocera que después de varias horas ella misma retiró de la pared. «Quiero hacer más obras de este estilo y que el Ayuntamiento me dé permiso para que pueda pintar en un espacio adecuado y así llegar a más público», subraya De Matos.

La antigua fábrica de la luz es el lugar que cumple los objetivos de De Matos, ya que este edificio está abandonado y la artista quiere a través de sus obras poner en valor este tipo de sitios. «Me parece súper bonita esta zona, por eso la elegí para hacer esta anamorfosis», cuenta.

Así, la silueta que estaba sentaba en la fábrica de la luz únicamente se veía desde el otro extremo del agua que hay junto a este edificio en ruinas. Esto se debía a que la figura estaba creada en base a una ilusión óptica, con la que solo se podía apreciar la imagen al completo desde un único punto de vista.

Para crear esta ilusión óptica Carmen empleó algo más de tres metros de fieltro que fijó a la pared con cinta carrocera. «Mi idea era haber dejado la obra en la fábrica todo el fin de semana, pero hacía mal tiempo y mucho viento, y preferí quitarlo porque mi objetivo no era ensuciar el sitio», argumenta.

Pese a que la imagen apenas estuvo unas horas en pie, el proceso de creación fue mucho más lento puesto que la autora tuvo que trabajar sobre el terreno antes de realizar esta ilustración de arte efímero. «Primero visité el lugar tomé medidas y le hice fotos para poder calcular las dimensiones que tendría que darle a la pieza».

Un trabajo que también realizó en casa, donde con ayuda de su tablet dibujó las siluetas que le ayudarían a marcar los puntos en los que la figura debía pasar a ser una realidad, para así crear la anamorfosis, que es lo que permitía que solo se contemplara desde un punto de vista en concreto.

Al tratarse de una creación efímera no se puede visitar, ya que tras su colocación y hacerse unas fotos con la figura, Carmen recogió todo el material y lo guardó para reutilizarlo en un futuro. «Está teniendo muy buena acogida, me ha escrito mucha gente por redes. Es algo diferente que no se ha visto hasta ahora en Badajoz», afirma.

Arte en la calle

Para Carmen las calles son el mejor escaparate para su arte. «Me gusta que se exponga en fachadas de edificios o en lugares de paso porque es la única manera de hacerlo accesible y democratizarlo», explica.

Al mismo tiempo subraya que hacer arte en la calle no es sinónimo de daños, pues asegura que lo último que ella quiere es dañar el patrimonio de la ciudad. «Por eso me gustaría que el Ayuntamiento o alguna institución me cediera un espacio en el que poder pintar y hacer trabajos que perduren en el tiempo, porque es una lástima crear algo y que las gente no pueda visitarlo».

Por eso para ella lo ideal sería tener un edificio abandonado en el que poder plasmar este tipo de trabajos, ya que para ella lo más importante no es solo crear nuevas piezas, sino exhibirlas.

Ampliar Carmen de Matos junto a uno de sus lienzos. HOY

De su primera obra efímera se puede disfrutar a través de las fotos que hizo de su trabajo. En ellas se ve como una figura humana mira al horizonte. «Esto es así porque con ello pretendo expresar las crisis de identidad. Es un nuevo proyecto para el que estoy trabajando y desarrollando que habla sobre los problemas de identidad que generan las redes sociales, ya que ahí proyectamos una sombra de lo que verdaderamente somos, pero no mostramos nuestra realidad», apunta.

Con esta acción Carmen quiere mostrar las sombras marginales y las sombras abandonadas, pero también hacer pensar. Para ello ha elegido un lugar abandonado que pone en valor la invisibilidad de las personas que están fuera de este concepto social.