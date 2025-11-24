HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Operarios de Aqualia trabajan en la limpieza de una alcantarilla en el Paseo Fluvial. J. V. Arnelas

1.200 imbornales se limpian cada mes para prevenir atascos y balsas de agua en Badajoz

Aqualia trabaja en dos turnos de ocho horas para retirar hojas y otros residuos en la red de alcantarillado y prevenir inundaciones en la vía pública

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:29

Levantan la tapa de hierro de la alcantarilla e introducen una manguera que absorbe y otra que arroja agua a presión. Así trabajan las cuadrillas ... de Aqualia que a diario peinan parte del callejero de Badajoz para intentar mantener limpia la red de alcantarillado de la ciudad y sus pedanías, que abarca una extensión de 400 kilómetros de conducciones.

