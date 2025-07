Aparece la figura de Mario Bros en medio del campo en Pueblonuevo del Guadiana

Rocío Romero Badajoz Martes, 1 de julio 2025, 13:16 Comenta Compartir

Super Mario ya está con su dueño. El feriante Antonio Martínez denunció en HOY que alguien se había llevado la figura del popular personaje de videojuegos en la feria de Badajoz a primera hora de la mañana del sábado pasado. En un vídeo publicado en HOY que se hizo viral en redes sociales pedía a los pacenses que le devolvieran la talla, decía entender que había sido «una gamberrada que se había ido de las manos» y anunciaba que no tendría represalias con quien se lo hubiera llevado.

La feria terminó en la noche del domingo y desmontaron la atracción el lunes con la esperanza de recibir alguna llamada que les informara del hallazgo. Finalmente, el lunes por la noche salieron de camino a su próxima feria, en la provincia de Toledo. «Ya nos habíamos ido con los camiones cuando pensando que Mario se quedaba en Badajoz» cuando recibieron el aviso que resultó ser el definitivo, explica Martínez este martes.

El yerno del feriante Antonio Martínez, anoche, con la figura de Mario. HOY

Desde que hicieron pública la denuncia y su número de móvil ha recibido varias llamadas con supuestas pistas del paradero de la figura, que mide 1,80 metros y que le realizó por encargo un fallero de Valencia. En ocasiones le aseguraban que habían visto el muñeco, en otras que no estaban seguros de que fuera la talla, pero que todo parecía indicar que sí y daban una ubicación.

Antonio Martínez estaba ya cansado de tanta falsa alarma y pensó que sería otra broma, así que no quiso contestar la llamada. El reloj marcaba las once de la noche y en la pantalla del móvil le aparecía como «número oculto». «Pero insistieron mucho». Así que al final descolgó.

Al otro lado de la línea hablaba un hombre. «Me dijo que iba con su hija y que esta le aseguraba que había visto el muñeco del famoso vídeo del Tik Tok de HOY«. En dos días, lo han visto 1,3 millones de personas en Tik Tok y 1,1 en Instagram. »La niña le decía que no había duda, que era ese y yo quiero darle las gracias a la niña, que sin ella no hubiera aparecido«.

«El hombre me decía que lo había ocultado un poco, metiéndolo detrás de una casita por si alguien más pasaba, para que no lo vieran y no tuvieran la tentación de llevárselo«, explica.

Ampliar La figura, oculta tras una casita en mitad de la dehesa. HOY

«No sabíamos si era otra mentira o suposición, pero insistió tanto que decidimos dar la vuelta y buscar donde había dicho. Lo vimos creíble». La familia iba por San Pedro de Mérida y eran las 23 horas de anoche. Fue su hija y su yerno los que volvieron a buscarlo en un BMW oscuro.

Encontraron a Mario en el lugar que le habían indicado, en un descampado cercano al badén de Talavera y en las inmediaciones de la dehesa de Pueblonuevo donde se celebra la romería.

La pareja lo cogió y subió al techo de su vehículo. Lo ataron con cuerdas y, sobre la una y media de la madrugada, comenzaron la vuelta a casa. A pesar de las horas, Antonio ha recibido muchas fotografías de extremeños que querían avisarle de que alguien llevaba a Mario en la baca de su coche.

Esta familia reside en Cáceres, donde la figura ha pasado la noche. Antonio Martínez se había ido de Badajoz directo a Toledo, donde este martes está montando de nuevo la atracción. A finales de esta tarde espera colocar de nuevo a Mario junto a la taquilla y convertirlo, de nuevo, en una de las figuras icónicas de otra feria española.