Antonio vuelve a salir a la calle

Por fin Antonio podrá salir de casa. En unos días volverá a sus desayunos por la mañana y al paseo de las tardes. La ... plataforma elevadora llegó a la calle El Cairo el pasado lunes para hacer la vida de este vecino más fácil.

Las vistas desde el balcón era lo único que podía ver este hombre de 77 años después de que volviera a su casa en junio. Pasó varios meses haciendo rehabilitación en la Casa Verde debido a un ictus que lo dejó en el mes de diciembre sin movilidad en la parte derecha del cuerpo.

La comunidad de vecinos contrató la instalación en el mes de febrero y la empresa no ha cumplido con los plazos de colocación. La familia lleva pagando desde abril una plataforma que no ha llegado hasta finales de septiembre.

Mónica Rodríguez, la hija de Antonio, cuenta a HOY que han sido «meses duros». Su padre ha podido hacer rehabilitación desde casa y el médico de cabecera también acudía al domicilio. En cambio, la pasada semana tenía una cita en el hospital y tuvieron que llamar a una ambulancia. «Mi padre cuando vio la ambulancia se puso muy nervioso, pensaba que se lo llevaban a ingresar».

En principio, la empresa comunicó a la familia que el 19 de septiembre vendrían a instalar la plataforma, pero al final ha sido el lunes día 22. Aun así, tardarán al menos una semana en terminar las pruebas necesarias y estar operativa.

Mónica ya está haciendo planes para cuando su padre pueda salir: «En cuanto esté disponible nos vamos a ir a la playa, estamos deseando la verdad».

Ampliar Antonio Rodríguez junto a su mujer y su hija, al lado Jesús Gumiel, Ana Navas y el administrador Javier. Ángel Márquez

Ángela Mirallos cuenta que durante estos meses sacaba a su marido al balcón para que pudiera ver a los vecinos pasar por la calle. Cuenta que Antonio siempre ha sido una persona muy activa. Este herrero y albañil de profesión iba todas las tardes a tomarse un café o dar un paseo. «Ahora todo el día está en casa y eso afecta a su estado de ánimo».

«Este es Jesús y nos está ayudando», dice Ángela a su marido.

«Ya pronto en unos días podrá usted salir de aquí», comenta a Antonio el presidente de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), Jesús Gumiel.

En el momento de formalizar un contrato con una empresa hay que tener en cuenta las fechas de entrega e instalación. Así lo afirma Gumiel y añade que no hay forma de que se incluya una penalización por demora en el ámbito privado.

«Las empresas de ascensores no se dan cuenta de que una demora, aunque sea justificada, causa un daño impresionante» Jesús Gumiel Presidente de Otaex

«El gran problema es que las empresas de ascensores no se dan cuenta de que una demora, aunque sea justificada, causa un daño impresionante en estos casos, porque supone que la persona no pueda salir de la vivienda», señala.

Además, el administrador ya tiene pactado con el Ayuntamiento resolver el problema del peldaño de la entrada con una rampa. Para ello, pasarán el proyecto a Otaex y analizarán que todo esté correcto, ya que tiene que cumplir una serie de requisitos como una anchura determinada, un pavimento concreto o un doble pasamanos.

Asimismo, Jesús Gumiel resaltala importancia de ponerse en contacto con Otaex para recibir asesoramiento de acuerdo a la normativa.

Una instalación que no llegaba

En el mes de diciembre, Antonio sufrió un ictus que le ha dejado completamente dependiente, apenas habla, tiene inmovil toda la parte derecha y necesita que le den de comer. En febrero su familia reclamó al administrador de la comunidad una plataforma elevadora, querían que estuviera una vez que Antonio volviera de Casa Verde. Para junio volvieron a su vivienda pero aún no había rastro de la instalación.

Aun así, empezaron a pagar en abril sin haber comenzado el montaje del elevador. «Encima es algo que estamos pagando desde hace meses y no lo tenemos», comenta Mónica Rodríguez.

La hija de Antonio cuenta que «han sido meses duros». Habló con Cruz Roja para que ayudaran a su padre y los voluntarios han venido en ocasiones puntuales.

En unos días, los escalones ya no serán un impedimento para este pacense y su familia, que esperan con ganas estrenar la plataforma elevadora y volver a dar paseos por el barrio de Pardaleras.