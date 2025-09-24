HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 24 de septiembre, en Extremadura?
Antonio Rodríguez junto a la escalera mira la plataforma elevadora. Ángel Márquez
Accesibilidad en Badajoz

Antonio vuelve a salir a la calle

Después de siete meses, la empresa instala la plataforma elevadora para que este pacense pueda salir de casa

Miriam Rubias

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:46

Por fin Antonio podrá salir de casa. En unos días volverá a sus desayunos por la mañana y al paseo de las tardes. La ... plataforma elevadora llegó a la calle El Cairo el pasado lunes para hacer la vida de este vecino más fácil.

