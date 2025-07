Antonio Tavares, el octogenario que hace deporte para no estar solo

Subir el codo a la altura del hombro y con la mano llevar la cuerda hasta la cara para soltar y dar en la diana ... son los dos movimientos que enseñaba este miércoles el monitor de tiro con arco, Juan Carlos Moreno a Antonio Tavares, que ha decidido a sus 80 años inscribirse por primera vez a esta clase de las Escuelas Deportivas Municipales de Verano, que organiza el Ayuntamiento de Badajoz.

Este octogenario que no ha practicado nunca este deporte presume de puntería porque en su juventud cazaba a menudo. Pero él no ha ido hasta la Granadilla, que es donde se practica tiro con arco, solo para lanzar flechas sino para pasar un rato en compañía. «Nunca había venido a estas actividades. Yo vivo en la residencia de la Granadilla desde marzo. Me vine porque estaba todo el día solo en casa y no quería seguir así», contaba Antonio Emocionado.

En la residencia de la Granadilla tienen gimnasio, y también hacen actividades, pero las monitoras decidieron que sería una buena opción aprovechar que en verano el Área de Atención a los Mayores realiza actividades deportivas en el polideportivo.

«El calor les obliga a pasar mucho tiempo en casa, pero ponemos actividades a primera hora vienen hacen deporte, se toman un café y les incentivamos a socializar», cuenta la coordinadora de las actividades, María Muñoz, que está muy orgullosa porque este año por primera vez colaboran con el Sepad facilitando que los usuarios de este servicio puedan participar en las actividades.

«Queremos hacer una integración para que los mayores que entran en la residencia y estén bien físicamente puedan relacionarse en otros ámbitos», subraya la monitora.

Nuuevas amistades

Algo nervioso, como si de un primer día de colegio se tratara llegó Tavares a las dianas donde él y una decena de compañeros practican tiro con arco. «No es difícil para mí porque he estado cazando más de 40 años, lo que pasa que hay que cogerle la técnica a la posición del brazo», contaba tras hacer sus primeros lanzamientos.

Esta actividad le gustó tanto que no tiene intención de faltar ningún miércoles. «Iban a venir dos compañeros más de la residencia pero no han podido, pero a mí me apetecía salir de allí. Estoy muy bien ahora porque llevaba nueve años solo porque estoy viudo y mi hija vive en Plasencia, y ahora hacer esto me viene muy bien», afirmaba contento.

Cristina Barreto ha sido una de las compañeras que ha ayudado a Antonio en su primer día. Ella ya practicó tiro con arco el año pasado, y le gustó tanto la experiencia que ha decidido repetir. «Es muy gratificante porque sales y te relacionas, pero sobre todo disfrutas mucho. Además no es fácil practicar este deporte que es muy técnico y aunque no requiere esfuerzo técnico si necesita mucha práctica», relata.

Aunque a veces realizan competiciones, lo normal es practicar el tiro. «Esto solo es una vez a la semana, pero los jueves voy a piragüismo y el resto de los días a las clases de acondicionamiento físico», cuenta esta deportista que va en bicicleta a las clases.

En total más de 900 personas participan en las 15 escuelas deportivas de verano para mayores que organizan actividades durante todo el mes de julio. Las clases de aconcionamiento físico son las que mayor número de usuarios congregan, pero también tiene mucha afluencia deportes como el pádel, piragüismo, senderismo, pilates, taichi, zumba, tenis de mesa o tiro con arco que se incorporó el año pasado.

En tenis de mesa estaba otro octogenario, Fernando Canchales. Él practica este deporte hace siete años y combina las calses que recibe en las escuelas deportivas de mayores con las clases en una academia donde se prepara para asistir a competiciones. «Es un deporte que me gusta mucho, lo practiqué en mi juventud y con las escuelas deportivas tuve la oportunidad de jugar de nuevo. Es una suerte que en verano podamos seguir practicando porque para nosotros es una distracción, y además a nuestra edad es importante no dejar el deporte para no perder movilidad», subraya.

Aunque descansará en el mes de agosto porque se irá de vacaciones, asegura que siempre que viaja se lleva la pala para jugar en el hotel, pues según cuenta los beneficios del tenis de mesa van más allá del movimiento del cuerpo, y les ayuda a estar activo a nivel cognitivo manteniendo alerta la capacidad mental y de reflejo. «Es un deporte instintivo porque la pelota va a gran velocidad», afirma.

Más relajado estaba Antonio después de lanzar un par de flechas con las que casi hace diana. Él como el resto de sus compañeros pasarán las próximas mañanas de verano resguardados del calor a la sombra del edificio de la Granadilla, donde lo importante no serán los puntos que consigan clavar en la circunferencia sino las amistades que harán huyendo de los 40 grados y de la soledad.