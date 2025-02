Apasionada y libre

Comenta Compartir

Cuando me contaron que Miriam había caído enferma, le llamé por teléfono para interesarme por su estado. Era realmente complicado sacarla de un estado de optimismo instintivo, casi diría que genético. Ella era la alegría personificada, más aún si te contaba su último viaje a Cádiz o a Sevilla. En ese Toyota gris que yo siempre le dije que era larguísimo para ella. Calorcito, cigarrillo y cañas. Buena conversación y una carcajada cada dos por tres. En aquella ocasión no fue distinto. Hablamos como si no hubiesen transcurrido años desde la última vez.

Hoy, tras su muerte, quiero compartir dos de mis mejores recuerdos. Es lo mínimo que merece. El primero, cuando, después de incorporarla a la redacción, nos empeñamos en sacar una guía de carnaval como Dios manda. Adoraba el carnaval. Seguramente ha sido una de las personas a las que más debe esa fiesta desde el punto de vista informativo o periodístico. Que lo sepa todo el mundo. Allí estuvimos varios años, hasta las tantas en la noche con el cierre de la publicación, repasando las caras de todos los murgueros y comprobando nombres, fotos, pruebas de imprenta, rayas, datos...

El segundo recuerdo, más personal, es de cuando, después de que ella se fuese a trabajar un tiempo a la Diputación de Badajoz y aquel proyecto caducara, quedamos para tomar una cerveza junto a la catedral y hablar de su posible regreso a la redacción del HOY. Que sepa todo el mundo que para mí fue un privilegio contratarla por segunda vez porque ello significaba traer de vuelta al periódico a una bellísima persona, generosa, profesional, rápida, apasionada, libre... Un cielo. Miriam era un cielo de chica.

Recibe mi abrazo más cálido, mi reconocimiento y mi homenaje, querida Miriam.