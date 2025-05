Los alumnos de Medicina empezarán el mes de febrero en la nueva facultad

«Hay varias ideas sobre qué hacer con el antiguo edificio»

Pedro Fernández, rector de la UEx. HOY

Pese a que aún estará en uso un par de años, la Universidad ya tiene sobre la mesa varias ideas para hacer con el antiguo edificio de Medicina.

Pese a ello, el rector asegura que aún no se puede acordar nada al respecto puesto que aún se está haciendo uso de sus departamentos y laboratorios. Por lo que prefiere prudencia ante una decisión de este tipo, ya que se trata de un edificio antiguo. «Fue uno de los primeros edificios que se construyó en el campus y suma ya 50 años, por eso antes de darle otro uso habría que hacer un estudio sobre la situación real en la que se encuentra el inmueble y que zonas habría que reforzar o modificar, así como cuál sería el uso más conveniente para él», subraya.

El rector no ve viable hacer una ocupación completa de la facultad. «Si hace falta un espacio limitado para alguna actividad concreta se podría pensar, pero como edificio en su totalidad no tenemos decidido el uso que se le va a dar», argumenta convencido de que la segunda vida de la Facultad de Medicina no tiene por qué estar vinculada a esta rama, pero sí es previsible que tenga relación la salud y con actividades universitarias y docentes, pues según cuenta han recibido propuestas para que sea así.

«Antes de autorizar nada tenemos que saber que el edificio se encuentra en perfectas condiciones de uso. Ahora lo está pero habría que hacer alguna actuación para mejorarlo y para actualizarlo desde el punto de vista energético», cuenta.

En relación al deterioro de otras facultades, Pedro Fernández cuenta que otros edificios del campus también necesitarían nuevas instalaciones, ya que cuentan con la misma antigüedad que el de Medicina, pero para poder repararlo la Universidad depende de que se consigan fondos. «No sabemos hasta qué punto vamos a poder hacer edificios nuevos en otras facultades que también son antiguas como Ciencias, Filosofía, Turismo... No es algo que dependa de la UEx porque son obras con costes muy elevados que no salen de la universidad».