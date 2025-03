La UEx amuebla la nueva Facultad de Medicina, que funcionará este curso

En una semana arrancan las clases en la Universidad de Extremadura y los alumnos de Medicina, Enfermería y Fisioterapia recibirán un horario que incluirá las ... aulas que deben visitar para cada asignatura. Este documento podría cambiar a lo largo del curso porque la Universidad quiere comenzar la mudanza a la nueva facultad.

Así lo confirmó ayer a HOY el rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero. El máximo responsable de la institución académica espera que este curso ya se den algunas asignaturas en la facultad, aunque aún no hay fecha para el traslado completo.

A finales de 2023 finalizaron las obras del nuevo aulario de la Facultad de Medicina, que ha costado 11 millones de euros. El edificio, de 10.000 metros cuadrados, tiene capacidad para acoger a la vez a 4.267 estudiantes, lo que solucionaría los problemas de espacio. Además, la sede actual está en malas condiciones por el paso del tiempo.

Queda pendiente la construcción de una segunda fase, una torre de nueve plantas que costará otros 8 millones de euros

La mudanza no será muy traumática, ya que la nueva facultad está a solo unos metros de la actual. El aulario se ha levantado delante del edificio de Consultas Externas del Hospital Universitario.

Estas semanas llegan y descargan camiones habitualmente porque se está llevando a cabo el proceso de equipación de la escuela. La Universidad de Extremadura cuenta con 1,5 millones otorgados por la Junta para poder amueblar el edificio.

Fernández Salguero explica que el presupuesto está repartido en cuatro partidas distintas, tres de ellas son para amueblar las aulas y la cuarta para equipar el salón de actos. Las tres primeras ya se están ejecutando y el responsable de la UEx espera que a finales de mes las clases estén preparadas y a continuación se complete el salón pendiente.

Falta la segunda fase

Una vez amueblado este edificio, sin embargo, la facultad no estará completa porque solo se ha ejecutado la primera fase. La segunda fase es una torre de nueve plantas en la que se ubicarán los laboratorios y los despachos. Costará 8,1 millones de euros y se levantará en la misma parcela, ocupando 7.589 metros cuadrados. Irá conectada al aulario.

El rector de la UEx reconoce que la segunda fase es «muy necesaria» para poder completar la mudanza, pero no hay una fecha para que se ejecute por el momento. Sin embargo Fernández Salguero indica que no esperarán hasta que se complete la torre para comenzar a usar el nuevo aulario. «Nuestra idea es hacer una inauguración de esta primera fase tan pronto como el mobiliario esté instalado. Me gustaría, es un deseo mío, que el aulario esté en funcionamiento este curso, al menos alguna parte de docente que ya se haya mudado. No digo toda la parte docente, pero al menos algo».

En cuanto al nuevo edificio, el rector destaca que se trata fundamentalmente de unas instalaciones más modernas «tanto para la docencia teórica, con mejores medios técnicos, como para la docencia práctica. Son instalaciones más modernas, más funcionales y más eficientes energéticamente porque los edificios antiguos, como la sede actual, tienen mayor huella de carbono», indica el máximo responsables de la universidad.

Sin nuevos grados

La ampliación de espacio, eso sí, no supondrá la llegada de nuevas carreras, al menos por el momento. Cuando se presentó el proyecto de la nueva facultad se especuló con la posibilidad de incorporar nuevos grados sanitarios, por ejemplo Odontología. El rector de la UEx asegura que no está sobre la mesa. «Consideramos que ahora mismo no hay previsión de instalar ningún nuevo grado a raíz de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. Con Enfermería, Medicina y Fisioterapia cubrimos el grueso. Si después consideramos que tenemos Veterinaria en Cáceres, que tenemos Biología... Hay una oferta amplia».

Otra incógnita cuando se mude definitivamente esta facultad es qué ocurrirá con la sede actual, un edificio antiguo, pero en pleno campus y en una zona con muchas necesidades. Pedro Fernández Salguero confirma que han recibido muchas peticiones y sugerencias para dar una nueva utilizad a esos codiciados metros cuadrados, pero que por el momento no hay una decisión definitiva. «Incluso podríamos compartir el espacio y que haya varias actividades, pero lo primero es estudiar en qué estado está este inmueble y, en cualquier caso, hace falta una remodelación completa para poder darle uso».