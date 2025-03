La alternativa más viable para quitar el nenúfar del Guadiana llevaría seis años

Nicolás Cifuentes: «Esto no es un dragado, es un deslodado»

La Confederación Hidrográfica del Guadiana explica que la opción elegida «no es un dragado, es un deslodado». El comisario adjunto de Aguas, Nicolas Cifuentes, pone como ejemplo una inundación en una casa. «Si se te inunda la casa y quitas el barro del suelo, estás haciendo un deslodado. Pero si además de limpiar el barro excavas el suelo, estás haciendo un dragado». La alternativa seleccionada por la CHG consiste en extraer los lodos sin profundizar en el lecho del río y solo en aquellas zonas existe el nenúfar. Donde no se ve la planta invasora no existen lodos y, por tanto, ven mejor no tocar.