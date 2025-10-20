HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alcalde Miguel Celdrán estrenando el coche en 2008 y que el nuevo regidor, Ignacio Gragera, jubila este año. HOY
Badajoz

Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, renueva los dos vehículos de Alcaldía, que tenían más de doce años y apuesta por el renting

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:00

Comenta

Habrá nuevo coche. O nuevos coches. Porque van a ser dos. El área de Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz incorporará en los próximos días dos ... vehículos para jubilar los dos Volvos que prestaban servicio oficial desde la época de Miguel Celdrán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

