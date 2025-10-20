Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán

Habrá nuevo coche. O nuevos coches. Porque van a ser dos. El área de Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz incorporará en los próximos días dos ... vehículos para jubilar los dos Volvos que prestaban servicio oficial desde la época de Miguel Celdrán.

Ambos superan los 300.000 kilómetros y los 15 años de uso. Celdrán adquirió dos Volvo S80 en 2008 y 2009. En la foto que acompaña a estas líneas aparece con el primero, que costó 48.000 euros. Esto es, mil euros menos que el adquirido un año después. Entonces también se informó de que había superado esa barrera de kilometraje y la misma antigüedad.

En los últimos tiempos, según los documentos de la licitación, han presentado averías de importancia caras de reparar. Uno de ellos, de hecho, ya está fuera de servicio por una de esos daños imposibles ya de solucionar, según indican fuentes municipales. Además, ninguno de los dos cumplen con los requisitos medioambientales vigentes, dado que no se les permite circular por zonas de bajas emisiones a las que debe acceder con frecuencia, como en los viajes institucionales a Madrid.

El Ayuntamiento compra vehículos por 'renting' por primera vez buscando mayor flexibilidad en la gestión

Los nuevos ya no serán de propiedad municipal, sino que se van a alquilar mediante el procedimiento de 'renting' con un contrato que se ha adjudicado a Andacar SA por 156.816 euros. Es la primera vez que el Ayuntamiento opta por esta fórmula, dado que «proporciona mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del entorno», según fuentes municipales.

El periodo de uso es de cuatro años sin prórroga y el contrato debe incluir el seguro, el mantenimiento integral (revisiones, cambios de aceite, etc), asistencia en carretera, sustitución de neumáticos según desgaste, vehículo de sustitución en caso de avería superior a 48 horas en la ciudad de Badajoz, así como la gestión y el pago de los impuestos y las tasas. También el cambio de neumáticos cada 40.000 kilómetros, además de que, en el caso de que sean necesarias reparaciones, deberán recurrir a repuestos nuevos y de marca oficial. Todo esto costará 19.602 euros al año por cada vehículo.

Andacar es la única empresa que concurrió a la licitación y para ofrecer dos coches con tecnología híbrida o híbrida enchufable, y una potencia de 150 caballos. La licitación no se refería a ninguna marca. El concurso se ha solucionado este verano y contratado a la empresa por 24.000 euros menos del precio de licitación.

Los dos vehículos se destinan al uso institucional del alcalde y se alquilan sin conductor, dado que el Ayuntamiento tiene en plantilla.