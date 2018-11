El agujero absorbe de nuevo a los pacenses

Seis sesiones en cuatro días, algunas con las entradas agotadas y todas con una gran asistencia. El fenómeno The Hole funciona en Badajoz. La mezcla de circo, baile, canciones, humor y sensualidad gusta y esta semana no ha sido una excepción. El agujero ha absorbido a los pacenses.

The Hole Zero es la tercera entrega de la saga, pero en realidad es una precuela. Viaja a la Nochevieja de 1979 en el mítico Estudio 54. Lo demás, es fácil de imaginar. Música, fiesta y mucha transgresión. Las sesiones comenzaron el jueves y terminan este domingo en el Teatro López de Ayala. Eso sí, los voluntarios que suban al escenario o tengan cerca a los artistas en el patio de butacas deben perder la vergüenza para meterse en el espectáculo.

El cabaret ha tenido que compartir espacio estos días con la cultura porque la agenda artística de la ciudad está desatada. Los que no hayan acudido al Meiac deben hacerlo para disfrutar de los archivos más personales del médico y escritor extremeño Felipe Trigo. Este museo no para y el martes también fue el escenario del concierto de 'Glass Farm Ensemble'. El grupo, llegado desde de New York, ofreció el segundo recital del X Ciclo de Música Actual de Badajoz. Este conjunto neoyorquino ofreció un programa que incluyó obras de su fundadora, la pianista Yvonne Troxler y también de Balz Trümpy, Ian Wilson, José Manuel López López y César Camarero.

La exposición de Trigo, además, no ha sido la única en abrir sus puertas. Desde esta semana la cafetería La Galería la muestra 'Bipolar', a cargo del tatuador Alex Serrano y del fotógrafo Kiko Calderón, una propuesta muy original. La Sala Vaquero Poblador, además, ha inaugurado en la Diputación de Badajoz la exposición de las obras finalistas y ganadora del XXXVI Premio de Pintura Eugenio Hermoso en cuya inauguración participaron el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, y la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, María Agustina Rodríguez.

Regalos de Reyes

Y se acerca Papá Noel y también los Reyes Magos. Para ir elaborando la carta de deseos, esta semana se han presentado cinco libros muy distintos en la ciudad. Por ejemplo, la Rucab acogió este viernes la presentación de 'En nombre de la rosa', volúmenes III y IV, una nueva entrega de las reflexiones de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente estuvo en la residencia y, tras hablar del tomo, protagonizó un debate con Maite Pagazaurtundúa. También la Rucab fue el escenario de puesta de largo de 'Qué nos pasa a los extremeños... para estar donde estamos' a cargo de José Julián Barriga Bravo, presidente del Club Senior de Extremadura. El acto fue presentado por Luis Carlos Fajardo Barrientos.

La librería Universitas, por su parte, ha presentado esta semana 'El café portugués', de Antonio Reseco y 'Duende negro', de Jorge Rodríguez Corchero. Esta librería también espera movimiento la próxima semana porque la presentadora Isabel Gemio firmará libros el martes. El quinto libro en discordia es 'Chiribitas, historias que prenden la vida', con relatos de Gorka Andraka e ilustraciones de Cristina Sáez. Fue ayer en la librería Tusitala.

La agenda solidaria ha contado con grandes momentos, como la cata de vino solidaria organizada por el Banco de Alimentos que fue un éxito. Además, la Obra Social La Caixa formalizó la entrega de subvenciones a seis entidades sociales por un importe de 118.300 euros. Calculan que se beneficiarán más de 2.000 personas. Las asociaciones son Nueva Vida, Equipo Solidaridad, la Federación Extremeñas de Deficientes Auditivos Padres y Amigos del Sordo, la Fundación Dolores Bas de Arús y Cáritas Diocesana.

El acto contó con la presencia de Pedro Zarco, director comercial de CaixaBank en Extremadura y con los representantes de las entidades sociales.

Los alumnos del colegio Sagrada Familia (Las Josefinas) también han estado de celebración estos días al recibir, de manos de la directora general de Acción Exterior de la Junta, Rosa Balas, el diploma que les acredita como miembros de una 'Escuela Embajadora Europea'.