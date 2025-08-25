HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes 25 de agosto en Extremadura?
Un ventilador en el aeropuerto hace dos semanas en plena ola de calor. J.V Arnelas

El aeropuerto de Badajoz vuelve a tener aire acondicionado: «El sistema funciona con normalidad»

Aena anuncia que han terminado las reparaciones en el sistema de climatización en las que se encontraba trabajando desde hace semanas

Miriam Rubias

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:05

El aeropuerto de Badajoz ya tiene aire acondicionado. Así lo ha anunciado Aena después de que sufriera una avería en el sistema de climatización hace ... dos semanas en la que los termómetros del interior llegaron a marcar hasta 37 grados. Los usuarios y trabajadores de las instalaciones se han visto obligados a pasar los peores días de verano en esta situación mientras se solucionaba el problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  5. 5

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  6. 6 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9

    Más de 1.200 extremeños renuncian cada año a su herencia
  10. 10

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El aeropuerto de Badajoz vuelve a tener aire acondicionado: «El sistema funciona con normalidad»

El aeropuerto de Badajoz vuelve a tener aire acondicionado: «El sistema funciona con normalidad»