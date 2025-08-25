El aeropuerto de Badajoz vuelve a tener aire acondicionado: «El sistema funciona con normalidad»

El aeropuerto de Badajoz ya tiene aire acondicionado. Así lo ha anunciado Aena después de que sufriera una avería en el sistema de climatización hace ... dos semanas en la que los termómetros del interior llegaron a marcar hasta 37 grados. Los usuarios y trabajadores de las instalaciones se han visto obligados a pasar los peores días de verano en esta situación mientras se solucionaba el problema.

«Las reparaciones han terminado y el sistema funciona con normalidad», ha comunicado Aena a HOY. La sociedad se encontraba desde hace semanas trabajando en una avería en el sistema de refrigeración de la zona de facturación y cafetería y pedía disculpas a pasajeros, trabajadores y usuarios.

El aire acondicionado de la terminal no ha funcionado en plena ola de calor y el interior se convirtió en una sauna tanto para empleados como para viajeros. Algunos se llevaron la sorpresa, pero los más habituales ya habían vivido este fallo del sistema de climatización en época de altas temperaturas.

Ampliar Un termómetro marcaba 37 grados dentro del aeropuerto hace dos semanas. J.V Arnelas

Una pasajera contaba a HOY hace dos semanas que el mes pasado vino a coger un vuelo a Barcelona y en la sala de embarque había casi 29 grados. «El sol que daba en la luna hacía efecto invernadero y aunque había tres ventiladores no hacían nada, cuando se juntan varias personas la sensación es agobiante».

«Me sorprende que lleve varias temporadas sin aire un sitio como este, es una pena, pero lo siento por los trabajadores, nosotros aquí estamos de paso, pero ellos son los que lo sufren», contaba un usuario en el aeropuerto cuando esperaba su vuelo a Madrid.

Algunos empleados de las instalaciones también comentaron a HOY que el problema de climatización no es nuevo. «Eso es un horno auténtico, una compañera me escribió diciendo: ¡me va a dar algo!». Estos días que han sufrido la avería, entraban por la mañana y lo primero que hacían era mirar el termómetro, 29 grados ya marcaba al empezar la jornada laboral.

El pasado martes, 12 de agosto, en la entrada del aeropuerto, el mercurio marcaba 30 grados a las seis y media de la tarde. Ese mismo día la Agencia Estatal de Meteorología había activado desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche la primera alerta roja por calor del verano en Extremadura. Diez minutos antes del aviso, el termómetro llegó a marcar en Badajoz 45,5 grados.