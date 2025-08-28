Adif invierte tres millones de euros en mejorar las vías hasta la frontera con Portugal

De nuevo hay máquinas en el entorno de la plataforma logística del Suroeste Europeo y esta vez es Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el ... que invierte en la zona tres millones de euros.

Desde el propio recinto industrial se puede ver el inicio de un camino de tierra provisional que lleva a las máquinas, que actúan en un tramo de cinco kilómetros de las vías que conectan la ciudad con la frontera. Las obras comenzaron en febrero, pero ahora cuando se han hecho visibles.

LA CIFRA 5 kilómetros es el tramo de vías en el que actúa Adif entre la ciudad y la frontera con Portugal, cerca de la plataforma logística del Suroeste Europeo.

La más destacada consiste en la supresión de un paso a nivel en el kilómetro 515+510 de la vía y la creación de otro paso superior multifuncional que lo sustituirá. Este último tendrá dos carriles de tres metros con aceras cada uno de ellos y servirán para vehículos, peatones y fauna. Así se podrá pasar sobre las vías y las catenarias.

Medirá 42 metros de longitud, pero es importante porque atraviesa un camino agrícola y llega hasta las proximidades de la rotonda del hotel Las Bóvedas. Es decir que, sin existir una conexión directa con la A-5, se llega a una glorieta que dispone de una conexión con la autovía.

Las actuaciones conectan con la carretera de Campomayor (BA-20) a través del camino que parte desde el kilómetro 4,800 y otro camino que sale desde la calle Nevero Veintiuno, situada en el polígono industrial. Este último cruza la autovía A5 mediante un paso superior en el kilómetro 404+790.

Ambas estructuras se encuentran delimitadas al este por la plataforma logística y al oeste por la frontera.

Todo esto conlleva movimientos de tierra, desmontajes y demoliciones de cerramiento y una ordenación ecológica extendiendo la tierra vegetal excavada en taludes. Se harán también actuaciones paralelas, como la instalación de una valla de cerramiento en ciertos puntos del trazado ferroviario hacia la frontera con el objetivo de evitar el paso de personas y animales al interior de las vías. Con ello se busca evitar accidentes, además de servir de protección a las propias instalaciones ferroviarias.

El puente sobre las vías dará continuidad a un camino agrícola por el que se puede llegar hasta el entorno de las Bóvedas

Para evitar que las aves y animales en general se choquen contra el cerramiento, colocarán unas placas señalizadoras que lo harán más visible. En todo caso, habilitarán vías de escape unidireccionales para facilitar la salida de la vía de los animales que pudieran burlar el cerramiento.

En tercer lugar, las obras comprenden la adecuación del sistema de drenaje para permitir la continuidad del arroyo de Ceferino, que cruza la actual vía de ferrocarril. También se habilita un paso inferior para fauna.

Vías y Construcciones es la empresa que realiza las obras contratada por Adif. Los operarios continuarán en la zona hasta la próxima primavera, dado que comenzaron en febrero y cuentan con un plazo de 13 meses. El contrato es, en realidad, más amplio dado que incluye actuaciones entre Monfragüe y Plasencia, y tiene un importe total de 6,9 millones de euros.