Adela Castaño vive en la calle desde que el fuego quemó su casa en 2024

En dos sillones que cogió de la basura Jennifer Méndez, pasa las tardes su madre Adela Castaño. Esta mujer de 67 años perdió su vivienda ... en abril del 2024, cuando las llamas que surgieron de manera accidental en la habitación de su nieto pequeño terminaron extendiéndose por toda la casa, ubicada en el número 9 de la Avenida Antonio Hernández Gil, en Suerte de Saavedra.

En el segundo piso de este bloque que tiene cuatro plantas vivía Adela junto a su hijo, su nuera y sus nietos. «Fue horrible. Estábamos en la cocina cuando nos dio el olor a quemado y tuvimos que forzar la puerta de la habitación. Salimos todos a la calle, pero mi hijo no quería irse sin apagarlo», recordaba entre lágrimas la propietaria, que llegó al barrio hace 12 años.

De las llamas apenas pudieron salvar nada, tan solo una lavadora, un colchón y algunos cuadros llenos de hollín esperan en el salón volver algún día a su sitio. La habitación donde surgió el fuego continúa apuntalada porque cedió parte del techo. De la ducha aún cuelga una de las puertas de la mampara derretida y no queda nada del blanco de los azulejos de la cocina.

Adela no había vuelto a entrar en su casa hasta hace unos días. Tras el incendio ella y su familia se quedaron en la calle, y hasta esta semana ha estado viviendo en casa de familiares y amigos. «He estado un tiempo viviendo con una vecina, después una sobrina me llevó a su casa y he estado allí prácticamente todo el año, pero ella ha tenido que dejar la casa porque se va fuera a trabajar y ahora me he quedado en la calle. Yo lo que quiero es volver a mi casa», afirma nerviosa Adela, que desde el lunes está instalada en el portal de su casa porque no tiene donde ir.

Ella no había sido capaz de entrar de nuevo en su casa hasta esta semana, cuando volvió con su hija y su nieto de seis años al portal y guardaron la ropa que tienen en el piso. «La ropa que tenemos nos la donaron los vecinos porque lo perdimos todo. Hemos tenido que guardarla en bolsas en el piso porque no podíamos estar en la puerta con todo», aseguraba su hija que cuenta que con el calor los días se hacen muy duros en la calle.

Reforma de la vivienda

Ante esta situación los vecinos hicieron una colecta la primera noche para poder costearle un hostal, donde pasaron la primera noche. El Ayuntamiento también hizo lo mismo y les costeó un hostal para la noche del jueves. «Lo agradecemos mucho pero esto no es la solución porque nosotras abandonamos la habitación a las 12 de la mañana y nos vemos otra vez en la calle. Necesitamos es que nos arreglen el piso para poder volver a casa, y mientras que nos reubiquen en una vivienda para no estar en la calle», pide Adela.

Ellas aseguran que no pueden hacer nada en el inmueble porque este pertenece a la Junta, y fueron ellos quienes se encargaron de sacar los escombros que había en el interior.

Para que no estuviesen en la calle, la Junta ya le ofreció tras el incendio un piso en Los Colorines, que ella misma rechazó. «Conmigo viven mis nietos y no creo que irnos a esa barriada sea lo más apropiado para ellos ni para nadie. En el Suerte de Saavedra hay muchas casas cerradas y podríamos quedarnos ahí hasta que arreglan mi casa», contaba preocupada porque teme que si le reubican en otra vivienda mientras reparan la suya ya no se la devuelvan, cuando asegura que no ha dejado de pagar la mensualidad de 54 euros para no perder su casa.

Por otro lado, la Junta no ha respondido a HOY acerca de posibles soluciones para esta vecina y su familia. Mientras, que la asociación de vecinos de Suerte de Saavedra ya denunció el año pasado que reubicarlas en Los Colorines no era la solución, y solicitaron a la consejería ayuda para Adela y su familia.

En este sentido el presidente de la Asociación de Vecinos de Cerro de Reyes, Fernando González señala que no es el único piso que está calcinado y sin reparar, pues también continúa quemado el de la calle Olof Palme que se incendió en el año 2023. «Reubicaron a la familia en una vivienda en Cerro de Reyes pero el piso sigue igual», afirma.

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que le seguiran atendiendo como han hecho hasta ahora, y que estan trabajando para darle una solución temporal hasta que encuentren una definitiva, que Adela espera sea reparar su casa.