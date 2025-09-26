Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo 'Anadie' se ha movilizado en redes sociales para encontrar un grupo con el que su hermano, Migue, pueda tocar música en Badajoz

Irene Toribio Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:59 | Actualizado 11:05h. Comenta Compartir

'Anadie' hace música, y de la que lo está petando. Esta joven malagueña se ha convertido en una de las voces de la nueva escena pop nacional más frescas y su éxito la está llevando a recorrer las salas españolas de la mano de Calaverita Records, sello que apuesta por artistas como La Pegatina, Morochos, Travis Birds o Luis Fercan. Para Ana fue un 2024 lleno de éxitos y el 2025 no ha sido distinto, pero ahora su voz se alza con otro propósito que, aunque no es música, tiene mucho que ver: necesita encontrar un grupo para su hermano.

Migue es nefrólogo y llegó a nuestra tierra hace tres meses. Lo hizo por amor, su chica es de Puebla de la Calzada, así que no dudó en hacer las maletas y comenzar aquí su vida juntos. Pero está viviendo un momento algo «frustrante», nos confiesa, y es que «no conoce a nadie para juntarse a tocar música», su gran pasión. Por eso su hermana no lo ha dudado un segundo y ha utilizado sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores, para buscarle un grupo.

Ella misma le define como «un guitarrista increíble» que ahora «está un poco triste por no poder disfrutar de su pasión», además aprovecha para demostrarle todo ese amor que va más allá de los acordes: «Aparte es la mejor persona que conozco», confiesa.

Hola!! Este es mi hermano. Hace poco se mudó a Badajoz y no conoce a nadie para juntarse a tocar música. Es un guitarrista increíble y está un poco triste por no poder disfrutar de su pasión.

A parte es la mejor persona q conozco. Xfi compartidlo para que le llegue a alguien💐💐 pic.twitter.com/WlH0cC6F9J — ANADIE Anita la Valiente (@anadiemusic) September 24, 2025

Migue lleva 15 años tocando la guitarra, le encanta el rock y su mayor influencia han sido los Red Hot Chili Peppers, «pero también he tocado mucho de clásicos Pink Floyd, AC/DC, Guns N' Roses... He tocado en varios grupos de amigos en Málaga y con mi hermana Anadie desde chicos, compartimos muchas aventuras de esos años tocando por baretos, ahora nos seguimos juntando cuando bajo a Málaga», nos cuenta. Sin embargo, en Badajoz todavía no ha encontrado con quien compartir su pasión.

Quizá esta vez no se trate de llenar salas ni de acumular reproducciones en Spotify, sino de algo mucho más sencillo y auténtico: volver a sentir la magia de una guitarra entre amigos. Anadie ya ha hecho su parte, tender un puente desde su altavoz más potente: su música y sus redes. Ahora la invitación está lanzada: ¿hay alguien en Badajoz que se anime a montar una nueva banda con Migue? Quién sabe, quizá el próximo concierto que lo pete empiece en un pequeño local de ensayo aquí, muy cerca de casa.