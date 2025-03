1.200 mayores clausuran los cursos de gimnasia con bailes en la Granadilla

Hace ocho meses Ildefonso González no creyó que hoy pudiese estar bailando en el pabellón de la Granadilla para despedir la campaña de gimnasia del ... mayor, como ha hecho las últimas nueve ediciones. Este vecino del barrio de San Fernando sufrió un ictus en octubre del que se ha recuperado gracias a la gimnasia.

La actividad física que ha desarrollado a lo largo de su vida le ha permitido este miércoles asistir, junto a sus compañeros del pabellón Juancho Pérez, a la clausura de la vigésimo octava edición de la campaña de Atención al mayor que organiza el Ayuntamiento de Badajoz a través de la FMD.

«Cuando me dio el ictus la neuróloga me dijo que gracia a la actividad física mi recuperación iba a ser mejor y así ha sido. Hoy puedo estar aquí como tantas veces», decía emocionado González porque asegura que la gimnasia le ha permitido seguir con su vida.

El deporte para él ha tenido un beneficio extraordinario no sólo a nivel físico. A nivel social dice que ha hecho nuevos amigos, porque son numerosas las actividades que se organizan con los usuarios de los pabellones de otras zonas de la ciudad y de las pedanías. «Esto nos motiva mucho porque salimos de excursión, visitamos otros sitios. La próxima semana iremos a hacer gimnasia a la playa de Matalascañas. Estamos muy motivados», sentenciaba antes de comenzar con la gala de clausura.

Nerviosa sostenía el cartel del pabellón de la barriada de Llera Ramona Ramos, otra de las participantes de la campaña que con un gorro verde se preparaba para salir a bailar con el resto de grupos 'Gracias por venir', uno de los bailes de Lina Morgan, en los que han trabajado en las últimas semanas. «Los bailes no los hacemos todo el año, esto lo hemos preparado solo para el día de hoy, pero hay mucho trabajo detrás por nuestra parte y por parte de las monitoras», contaba.

Ella ha sido una de las 1.200 personas de la tercera edad que han participado en la clausura. El número total de participantes en esta edición de las actividades de acondicionamiento físico en mayores ha superado los 2450 participantes, pero todos no han podido asistir al evento. «Hay compañeros que se han tenido que quedar con los nietos, otros tienen covid, pero aquí estamos a disfrutar de este día», decía Ramona que participa desde hace cinco años en estas actividades.

Compañía y alegría

Para alejarse de la soledad se inscribió María Luisa Villalobos hace 15 años. Se había quedado viuda y acudió en busca de compañía y alegría. «También me permite estar en forma porque no solo hago gimnasia. El pilates es una de mis actividades favoritas, pero también hago Taichi», cuenta.

Muy animados los 1.200 participantes, hoy desfilaron por el pabellón luciendo sus pompones y gorros de colores. Han acudido desde los 17 pabellones y centros de mayores de Badajoz y pedanías como el polideportivo de Santa Engracia, María Auxiliadora, San Fernando o Santa Marina. Y, centros de mayores de Balboa, Valdebotoa o Gévora entre otros.

Al son de las música de Chayanne o Nino Bravo han bailado para despedir un curso que según la monitora María Muñoz ha sido apasionante. «Cada años llegamos a más personas. Estamos muy contentos porque cada campaña aumentamos en 200 personas que mejoran su vida a nivel físico y social porque aquí les damos calidad de vida», decía satisfecha la monitora.

Antes de despedir el acto Loli Ferreira, participante en las actividades agradeció el cuidado que los 12 monitores que forman parte de esta campaña tienen con los mayores y destacó el trabajo que realizan en el día a día.

Un manifiesto que los participantes aprovecharon para pedirle a Lidia, una de las monitoras que no se vaya de la FMD. «Nos da pilates y estamos encantados con ella, se tiene que ir pero no queremos porque no es sólo su trato a nivel físico sino personal», señalaba Villalbos.

Al acto también acudió el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera que además de hacerse selfies con los mayores que se lo pedían, recordó que la última vez que estuvo con ellos le hicieron bailar una sevillana. «Hoy no caerá esa breva», dijo antes de agradecer a los monitores su trabajo.

Gragera destacó que este es uno de los días más bonitos de todo el año en la ciudad y subrayó la capacidad de trabajo de los mayores para mantenerse activos. «Cada vez sois más importante porque cada vez sois más», dijo.

Por último descató que la campaña de atención al mayor se trata de un proyecto de ciudad, que pretende que los mayores lo pasen bien y hagan felices al resto de la sociedad.

Una fiesta que no termina del todo porque a partir del 2 de julio se retoman las escuelas de verano que tiene ya 900 mayores inscritos.