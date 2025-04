Marisa García Badajoz Sábado, 6 de abril 2024, 14:11 Comenta Compartir

El profesor universitario Emilio del Río (Logroño, 1963), autor de los libros 'Latín lovers', 'Calamares a la romana y 'Locos por los clásicos', es un excelente divulgador que conoce muy bien el mundo clásico y lo comunica de forma amena. Es lo que hará el próximo miércoles 10 de abril, en la presentación de su último libro, 'Pequeña historia de la mitología clásica', ilustrado por Julius, en el Aula de Cultura HOY, en un acto que tendrá lugar a las 19,30 horas en la sede de Cajalmendralejo de Badajoz. Del Río es un enamorado de los clásicos, a los que defiende apasionadamente, como comprobarán quienes acudan el miércoles a la charla en Cajalmendralejo, donde el escritor asegura que «se lo van a pasar bien. Porque yo no hago una presentación al uso del libro, sino una fiesta mitológica en la que los asistentes cantan y bailan, así que espero que no se lo pierdan».

Pedagogía «Enseñar divirtiendo es un principio de los clásicos. Si enseñas con humor, eres mucho más efectivo»

–Leer su libro es como embarcarse en una aventura, en la que utiliza el sentido del humor para explicar la historia. ¿Cree que así llega mejor a la gente?

– Claro. Esto es un principio de los clásicos, que decían «docere delectando», es decir, enseñar divirtiendo. Si enseñas con humor, eres mucho más efectivo, se retiene mucho mejor, pero ojo, como decía Chesterton, «serio no es lo contrario de divertido. Lo contrario de divertido es aburrido». Se puede ser riguroso y serio, yo lo soy, y divertido contándolo. Esa es una de las claves del éxito que han tenido mis libros. De hecho, 'Pequeña historia de la mitología clásica', editada hace cuatro meses, lleva ya cuatro ediciones.

–El libro es un divertido viaje por la mitología. Por los dibujos de Julius podría parecer un libro para niños, pero al leerlo te das cuenta de que es para todas las edades. ¿El lector necesita tener conocimiento sobre mitología para disfrutarlo?

-Las ilustraciones del libro son maravillosas y están también en clave de humor, como el texto. Está pensado para lectores de cero a cien años, y no hay que tener idea de mitología para leerlo, no es un manual. Es un libro que pretende, de una forma amena y divertida, hacer ver al lector lo maravillosa, fascinante y apasionante que es la mitología clásica y las aventuras de los dioses, los héroes y algunos humanos que llevaron a cabo hazañas increíbles. No hay por qué saber de mitología, pero el que sepa, se lo va a pasar igualmente bien. Los lectores se van a dar cuenta de que vivimos rodeados de mitología y de que la mitología sirve también para la vida, es como un manual de autoayuda, porque los mitos clásicos son lecciones morales que te sirven para entender el mundo que te rodea y para entenderte a ti mismo. Por ejemplo, el mito de Sísifo o el del Ave Fénix, que tiene que ver con la resiliencia, con ser capaces de resurgir de las propias cenizas y salir adelante. O el mito de Midas, al que el dios Dioniso le concede un deseo y en lugar de pedir amor o amistad, pide que todo lo que toque se convierta en oro, y claro, no puede ni comer ni beber, y al final le tiene que rogar al dios que le devuelva su estado original. Eso es un mensaje extraordinario de vida. Claro que hay que tener dinero, Midas ya era muy rico, pero aún quería más, no tenía suficiente. El dinero viene muy bien para vivir bien, pero lo que importa en la vida son otras cosas. Por eso los mitos siguen atrapando y fascinando a las generaciones miles de años después. Y luego además se transforman, como el mito de Hércules, por ejemplo, sus símbolos, las columnas, están en el escudo de España; o el mito de Perseo, que luego se transforma porque es Superman; o Prometeo, ese titán que roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, que es Oppenheimer. Ese es el símbolo del conocimiento, del progreso, y eso es lo que hace Oppenheimer con la bomba nuclear.

Aventura Leer a Homero te sirve para la vida porque te das cuenta al leer 'La Odisea' de que la vida es un viaje y que hay que disfrutar del viaje de la vida

–Afirma en el prólogo que lo mejor de un libro es que te lleve hacia otros libros. ¿Esta 'Pequeña historia de la mitología' es la puerta de entrada a otros porque nos despierta la curiosidad y nos lleva a profundizar en los clásicos?

–Eso es lo que pretendo siempre, animar a leer a los clásicos. Decía Borges que la buena literatura lleva a leer más literatura. Intento que el lector se lo pase bien, disfrute, y aprenda, que le sirva para la vida. Leer a Homero te sirve para la vida porque te das cuenta al leer 'La Odisea' de que la vida es un viaje y que hay que disfrutar del viaje de la vida.

–Escribe también que la mitología es muy igualitaria. Zeus y Hera presidían por igual las reuniones de los dioses en el Olimpo, Artemis representa el empoderamiento de la mujer, Atenea es la inteligencia y la estrategia en el combate. ¿Era el mundo mitológico más feminista que el actual?

– En los últimos años en nuestra civilización hemos avanzado mucho, al menos en Occidente, en la igualdad entre mujeres y hombres. Durante siglos hemos vivido en una sociedad de dominio de los hombres sobre las mujeres, pero la mitología es igualitaria, porque de los tres que más mandan son dos diosas y un dios: Hera, Atenea y Zeus. Tenemos una diosa del feminismo, Artemis. Por cierto, la NASA ha llamado Artemis a la misión para llevar a la primera mujer a la luna, porque es la diosa que se identificaba con la luna. Atenea es la diosa de la sabiduría, la inteligencia, el diálogo, la civilización, la estrategia en la guerra. Marte es el dios de la fuerza bruta, pero la diosa de la estrategia en la guerra es Atenea. Me encanta que la inteligencia y la sabiduría sean una mujer, Atenea. También tenemos a Antígona, la hija de Edipo. Sofocles pone en boca de Antígona hace 2.500 años: «Yo me rebelo contra el poder de los hombres». En la literatura clásica anticipan muchas de las cosas y plantean cuestiones que nos preocupan ahora. Los grecolatinos son clásicos porque siguen dando respuesta a los grandes retos, a las grandes preguntas que nos hacemos las mujeres y los hombres de cada generación. La mitología está más viva que nunca. Y además, es divertida.

Feminismo «La mitología es igualitaria, porque los tres que más mandan son dos diosas, Hera y Atenea, y un dios, Zeus»

–En el libro los dioses hablan sobre Radio Olimpo, Tele Olimpo y mezclan la mitología con programas de televisión de gran audiencia, como 'Pasapalabra', 'Maestros de costura', 'Cuarto milenio', 'Pequeños grandes genios'... ¿Era la mitología el entretenimiento de otras civilizaciones?

–Claro, por eso hago ese guiño a los grandes entretenimientos de nuestra sociedad, porque la mitología era y sigue siendo un gran entretenimiento: montarse en un caballo alado como Pegaso, luchar contra un gigante con un solo ojo como el cíclope Polifemo, enfrentarse a un monstruo mitad humano mitad toro dentro de un laberinto... Esos son relatos que le han acompañado a la humanidad, y hay algo mágico en pensar que esos cuentos se han seguido contando a la luz de la chimenea durante tantos miles de años,

Valores «Hay que ser agradecidos y humildes, porque los dioses castigan la soberbia y la ingratitud»

–¿Cuál es la principal enseñanza de los mitos que refleja en el libro?

– Pues que nos vamos a morir todos y que, por tanto, hay que disfrutar de la vida. La gran enseñanza es el carpe diem. A Sísifo Júpiter le castiga cuando muere durante toda la eternidad subir una roca a lo alto de la montaña, y cuando sube, vuelve a caer. Y así, eternamente. ¿Y por qué ese castigo eterno? Porque ha intentado librarse de la muerte dos veces. Es una de las grandes enseñanzas, nadie se va a librar de la muerte y, por tanto, tenemos que aprovechar la vida. Eso quiere decir que la verdadera felicidad no radica en tener muchas cosas, sino en vivir en paz con uno mismo y en la amistad, que es una de las cosas que le da sentido a la vida. Todo eso es carpe diem. Y hay que ser agradecidos y humildes, porque si hay algo que castigan los dioses es la soberbia y la ingratitud.

Historia Sin la mitología no entendemos la historia cultural de Occidente, no se entienden 3.000 años de literatura, de música y de arte

–¿Cuáles son los mitos que más despiertan nuestra imaginación?

–Todos. De hecho, la mitología también sirve para la innovación, para ganar el futuro. Porque sin innovación no tenemos futuro y seguiríamos viviendo en las cavernas. Y para innovar necesitamos imaginación. ¿Y cómo se despierta la imaginación? Pues con la mitología clásica. Sin la mitología no entendemos la historia cultural de Occidente, no se entienden 3.000 años de literatura, de música y de arte.

Aula de Cultura HOY Invitado y tema Emilio del Río hablará de su último libro, 'Pequeña historia de la mitología clásica'.

¿Dónde y cuándo? Salón de actos de Cajalmendralejo. Planta segunda. Plaza de San Francisco. El miércoles, 10 de abril a las 19.30 horas.

Entrada Libre hasta completar aforo.

Temas

Libros

Superhéroes