«La pandemia ha llenado las consultas de psicología como nunca se había visto»

Marisa García Badajoz Sábado, 5 de marzo 2022, 21:24 Comenta Compartir

El psicólogo Rafael Santandreu visitará Badajoz el próximo miércoles para presentar su libro 'Sin miedo' en un acto que tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos, organizado por el Aula de Cultura HOY y la Fundación Vocento, y patrocinado por Cajalmendralejo. Después de la presentación, Santandreu firmará ejemplares de su libro.

–Ha publicado su libro 'Sin miedo' en un momento de gran incertidumbre. La crisis sanitaria nos ha hecho aislarnos. ¿Cree que nos ha hecho más miedosos?

–La pandemia ha descubierto quién estaba fuerte a nivel emocional y quien no. Para los primeros, ningún problema. Para los otros, ha sido un golpe muy duro. Y eso ha llenado las consultas de psicología como nunca se había visto. La conclusión es que conviene entrenarse para alcanzar fortaleza emocional antes de que lleguen las adversidades.

–La terapia que propone en su libro para vencer los miedos se basa en 4 pasos: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. ¿Qué es lo que más cuesta?

–Para vencer los miedos agudos como el trastorno de ataques de ansiedad hay que exponerse a ella, cada día, abiertamente. Es como bajar a los infiernos a propósito, una y otra vez. Es algo anti-intuitivo y muy duro. Pero es la única forma de vencer ese tipo de miedo, que es agudo y avasallador.

–¿Cuáles son los principales miedos que paralizan a sus pacientes?

–El pánico, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y la hipocondría. El trastorno de pánico consiste en sentir frecuentemente unos síntomas abrumadores como mareos salvajes, el corazón a mil, dolor en el pecho... La persona suele creer que le está dando un ataque al corazón, pero no es nada. Es tan solo miedo al miedo. Por ejemplo, justo antes de que le echasen, al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman le dio un ataque de ansiedad y corrió a urgencias. Allí le hicieron todas las pruebas y concluyeron que no era nada. Muchas personas tienen ataques así cada día.

–Usted dice que el miedo es humo y que, como todas las emociones negativas, son creaciones de nuestra mente que desaparecen si dejamos de temerlas, pero ¿cómo se deja de tener miedo?

–El miedo es siempre una creación de nuestra mente; es más como un efecto óptico que una realidad. Y, como tal, puedes erradicarlo. Para conseguirlo, tienes que exponerte a él de forma sistemática e intensa. Es un trabajo muy duro. Lo lógico es llevar a cabo ese megaesfuerzo solo si tu miedo es realmente un problema. En caso contrario, es más lógico dejarlo estar. Yo, por ejemplo, tengo miedo a las cucarachas y paso de exponerme a ellas porque no es un miedo que perturbe mi día a día.

«La salud mental es el segundo problema de salud más importante de la sociedad industrializada» SUFRIMIENTO

–¿Los españoles siguen teniendo reticencias a la hora de acudir al psicólogo o al psiquiatra para que les ayuden a superar sus problemas mentales?

–Ese prejuicio ha disminuido mucho en los últimos años y tras la pandemia, más aún. Está claro que la mayoría de gente inteligente y preparada sabe que aprender inteligencia emocional proporciona unas ventajas muy notables. Grandes ejecutivos, deportistas, artistas… no dudan en cultivar su mente con un psicólogo o coach.

–¿Nos avergüenza admitir y contar nuestros miedos porque pensamos que nos hace más débiles?

–Sí. Hay gente que cree que los sanos no caen en depresión o ansiedad. Y lo cierto es que cualquiera puede caer en una trampa mental. Yo he tratado de ataques de pánico a policías condecorados, bomberos experimentados, políticos y ejecutivos de alto nivel, atletas famosos, etc. Todos súper fuertes y aguerridos hasta que caen en un lío mental. Pero si eres inteligente, emplearás ello para aprender y hacerte más fuerte y más sabio.

–¿Cómo pueden intentar los familiares y amigos ayudar a la persona que lo necesite a superar sus miedos?

–Haciendo lo más difícil: no protegiéndolos. Hay que apoyarles para que conquisten sus miedos. Se trata de algo que solo ellos pueden hacer. Puedes animarlos, amarlos… pero nunca sacarles las castañas del fuego. Eso puede que les calme al inicio, pero enseguida les meterá aún más en el miedo.

–El 12% de los españoles toma ansiolíticos. Usted no es muy partidario de este tipo de medicación. ¿Cómo influye el consumo de fármacos en la calidad de vida de la población?

–Yo no soy partidario de que la gente tome ansiolíticos para los trastornos de ansiedad de forma indiscriminada. Sobre otros usos de los ansiolíticos, no me pronuncio. ¿Por qué creo que es mala idea tomarlos como fármacos de primera elección para los trastornos de ansiedad? Porque, desde un punto de vista mental, son un arma de doble filo. Por un lado, calman. Pero por otro, transmiten a la mente del paciente que hay algo que temer. Son una forma de evitación que, a medio plazo, aumenta el miedo. Por eso, se dan infinidad de casos de personas que toman ingentes cantidades de tranquilizantes y tienen cada vez más ataques de ansiedad.

«La autoexigencia es la primera fuente de ansiedad. Es mucho mejor aprender a no exigirse nunca nada» METAS

–Cuénteme algún caso.

–En mi libro explico el testimonio de María José. Vino a verme porque llevaba 30 años con ataques de ansiedad diarios. Y eso que tomaba de 7 a 8 ansiolíticos cada día. Desde que finalizó la terapia, hace unos 7 años, no ha tenido ningún ataque más. Pero primero tuvo que dejar todas esas pastillas. Tardó un año en conseguirlo con el seguimiento de su médico y nuestra asistencia psicológica. Su adicción a los ansiolíticos se había convertido en un problema tan grande como sus ataques.

–En su libro se refiere a la importancia de la educación emocional para ayudar a afrontar los problemas, ¿deberíamos desarrollar más nuestra inteligencia emocional?

–Aprender inteligencia emocional es urgente porque la vida moderna es como un Ferrari: ¡puede ir a toda pastilla! Ahora tenemos miles de opciones de vida. Pero ese Ferrari necesita unos frenos y un volante igual de potentes. Y eso te lo da la inteligencia emocional o en valores. Sin ello, te puedes estrellar con facilidad: es decir, abrumarte por las autoexigencias y por el ritmo de la vida.

–¿Nos exigimos demasiado y eso nos lleva a sentir ansiedad?

–La autoexigencia es la primera fuente de ansiedad. Es mucho mejor aprender a no exigirse nunca nada. Yo, por ejemplo, ya no me exijo ni ser un buen psicólogo, ni tener la aprobación de los demás, ni ser eficiente, ni inteligente… Tengo metas pero si no las logro me quedo bastante igual. He aprendido (me ha costado lo mío) que lo importante es hacer esfuerzos honestos, divertidos o apasionantes: el resultado de ese esfuerzo, sin embargo, es algo anecdótico y poco trascendente. Pero si quieres sacarte el estrés de encima, tendrás que creerte esto profundamente. No valen las creencias superficiales.

–¿El sistema sanitario presta suficiente atención a la salud mental?

–La salud mental es el segundo problema de salud más importante de la sociedad industrializada. Dentro de unos 20 o 30 años, será el primero. El coste a nivel económico será gigantesco. Y a nivel de sufrimiento personal, peor. Si somos inteligentes, meteremos mano a ese asunto. ¿Lo haremos? Lo dudo. Pero, atención, a nivel individual tú sí puedes hacerlo.

–¿Usted ha sentido miedo en algún momento de su vida? ¿Cómo lo ha superado?

–He sentido grandes miedos de todo tipo: irracionales, agudos, infantiles, avasalladores, terroríficos, vergonzantes, patéticos, abrumadores, gigantescos, paralizantes, violentos… Si no los hubiese experimentado, no podría guiar a nadie en el camino de su superación. Y, cómo no, los he superado con el método de los 4 pasos que explico en 'Sin miedo'. Pero se trata de un método que no he inventado yo: el método tiene miles de años y los budistas ya hablaban de él. Yo solo soy uno más que sigue pasando la llama a otros.