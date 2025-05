«Los médicos solo prohibimos y hay que dar alternativas en alimentación»

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 15 de mayo 2025, 07:45 | Actualizado 08:23h. Comenta Compartir

La sal sobrecarga las arterias y cuando un paciente acude a la consulta de su médico, el especialista se la prohíbe. «Pero la gente no come lechuga sin sal y lo que hacen, como queda sosa, es dejar de comer lechuga. Los médicos solo prohibimos, pero debemos dar alternativas a la alimentación».

Tras esta reflexión está Borja Quiroga Gil, nefrólogo del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, que ayer presentó en Badajoz su nuevo libro, 'Por mis riñones que hoy como bien'. Este texto sí ofrece esas alternativas, en el caso de la lechuga, por ejemplo, servirla con aceites aromáticos.

El libro de Quiroga, que va por su novena edición, fue presentado ayer en la sede de Cajalmendralejo en San Francisco dentro del Aula de Cultura HOY. La publicación intercala los consejos médicos con recetas y diálogos con el chef Miguel Cobo, que tiene una estrella Michelin, y ha colaborado en la publicación. «Quise hacer un diálogo entre amigos», indicó Borja Quiroga sobre el proyecto.

Lo interesante del proyecto es que no se basa en las prohibiciones, sino en usar nuevas técnicas con alimentos habituales como alternativas sanas. En cuanto a la dieta nefroprotectora, el experto ofreció unos consejos básicos a los pacenses que acudieron a escucharle. «La dieta mediterránea, nada que no sepamos. Evitar sal, azúcar y ultraprocesados y empoderarnos, leer las etiquetas de lo que comemos», indicó y añadió que estas recomendaciones «sirven para los que tienen enfermedad renal y para los que no quieren ser pacientes».

En el evento, la presentadora Marisa García, periodista del diario HOY, destacó que el libro revela que hay seis millones de personas con enfermedades renales en España y la mitad lo desconocen, ya que suelen mostrar síntomas cuando ya son patologías graves. Por esa razón es importante la prevención y la detección temprana. A este respecto, Quiroga indicó que hay una falta de interés por la nefrología y también falta de compromiso político. «Una persona que inicia diálisis con 40 años ve reducida su esperanza de vida de 86 u 87 a 60 años. Con tratamiento al iniciar la enfermedad, se retrasaría la necesidad de hacer diálisis. Al político no le interesa detectar la enfermedad ahora cuando los efectos serían en 20 años».

El nefrólogo propone un cribado nacional para detectar patologías que defiende que sería mucho más barato que dejar que los pacientes se agraven. Detectar una patología de este tipo cuesta un euro (análisis de sangre y orina) y tratarla 5.000 euros al mes en diálisis.

Hormona antienvejecimiento

También reveló que el riñón tiene la hormona antienvejecimiento, la proteína klotho, recientemente descubierta. «Una enfermedad renal envejece». «En el año 2050 serán la tercera causa muerte en España y además los estudios dicen que será la única causa de muerte que seguirá subiendo».

El nefrólogo del Hospital de la Princesa fue muy crítico con los alimentos ultraprocesados que calificó como «tóxicos» e indicó que deberían prohibirse. Aseguró que el fósforo que llevan reducen el nivel de klotho, es decir, también envejece a sus consumidores. A este respecto también recomendó el ejercicio para mantener el nivel de esta proteína.

Sobre el consumo de agua, recordó que el mínimo es 1,2 litros al día pero advirtió que no es igual para cada persona. «Hay que fiarse de la sed», recomendó. En caso de no detectar la sed, hay que «autodiagnosticarse». «Por ejemplo pellizcarse, si se queda el pliegue, esa persona esta deshidratada. Hay que conocerse».

Además de los consejos clásicos, el libro rompe con algunas creencias, como el peligro del café, «una bebida demonizada», indicó Quiroga Gil. Eso sí, recomendó el café natural, no torrefacto. «El café natural está repleto de antioxidantes, tanto con cafeína como sin cafeína. Se puede tomar hasta cinco tazas de café al día, está demostrado científicamente».

