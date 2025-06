Juan Manuel de Prada: «La inteligencia artificial nos va a atrofiar la cabeza»

Escribió Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970) de lo bello que es pasear por Cáceres bajo la lluvia en el artículo con el que ... se alzó en 2012 con el premio de Periodismo Internacional Mercedes Calles Carlos Ballestero, publicado en XL Semanal, suplemento dominical del grupo Vocento, al que pertenece HOY.

Y, sin esperarla, la lluvia irrumpió este lunes por la tarde en Cáceres momentos antes del acto protagonizado por el autor, quien acudió al Chalé de los Málaga, sede de Cajalmendralejo, para presentar la segunda entrega de 'Mil ojos esconde la noche', una novela de 1.600 páginas dividida en dos tomos. Cristina Núñez, periodista de HOY, fue la encargada de introducir al autor.

El acto, organizado por la Fundación Vocento y el Diario HOY y patrocinado por Cajalmendralejo y Conesa, contó con una buena respuesta de público. Los lectores de De Prada llenaron todos los asientos del salón de actos para escucharle durante algo más de una hora en el Aula de Cultura HOY.

Habló el autor de su libro, pero también de la importancia de escribir a mano y de la irrupción de la inteligencia artificial. «Nos va a atrofiar la cabeza», señaló. «Está en juego la civilización si dejamos de pensar», agregó.

Reflexionó además sobre la costumbre de escribir a mano su obra literaria. Confesó que es su padre el que luego transcribe sus notas. «Dejar de escribir a mano es una involución cultural clara. Cuando escribimos a mano nuestra escritura es más rica. Ahora hay que dar explicaciones si escribes a mano. Lo raro es que la gente haya dejado de hacerlo», dijo.

'Cárcel de tinieblas' –es así como se llama esta segunda parte– traslada al lector al París de la II Guerra Mundial y ofrece un recorrido por la vida de artistas, escritores y periodistas españoles residentes en Francia durante esta época.

«Mucha gente me ha reprochado que en esta novela cuento cosas muy fuertes, pero la realidad es que hay cosas más fuertes que no he contado», dijo. «Casi todos los personajes que salen en mi novela tenían muchas cosas que ocultar». «Picasso fue un hombre beneficiado por los nazis. Hitler dio órdenes de que no se le molestara», contó De Prada durante su intervención.

«Si tenéis problemas de sequía, llamadme, que yo traigo la lluvia», concluyó a modo de broma al despedirse del público.