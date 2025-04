José Antonio Marina: «La felicidad depende de lo que esperes»

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 31 de mayo 2023, 07:51 Comenta Compartir

«Tal vez el objetivo de este libro sea convencerme a mí, y al lector, de que no estoy loco o, para ser más preciso, ... de que no estoy en poder de la 'hýbris', la soberbia enviada por los dioses a los héroes griegos». Así comienza el libro 'El deseo interminable', el último del filósofo y escritor José Antonio Marina (Toledo, 1939), que ayer por la tarde presentó en Cáceres en el Aula de Cultura HOY, en el chalé de Los Málaga, sede de Cajalmendralejo, contando con el patrocinio de Conesa Group. Lo hizo en un salón de actos lleno. A pesar de la lluvia, la gente acudió a ver y a escuchar al pensador que confesaba que ser profesor de universidad no es complicado, que lo difícil es que la gente aprenda.

Marina tuvo como presentadora en el acto, a la redactora del diario HOY Cristina Núñez, que destacó la importancia de este intelectual, Premio Nacional de Ensayo en 1993 por 'Elogio y refutación del ingenio'. Gran parte de su intervención se basó en la búsqueda de la felicidad. De la felicidad de los que en otras épocas la pintaban en la las puertas del cielo, de la basada en satisfacer un deseo, de la felicidad privada, de la felicidad pública... «La felicidad –indicó– depende de lo que esperas. Esa diferencia entre lo que yo esperaba tener y lo que consigo. Lo cierto es que un país pobre puede ser más feliz que uno rico, porque el rico espera tener unos índices económicos o una meta en el desarrollo industrial, metas elevadas; y el pobre solo espera tener una buena cosecha, y si la logra ya es feliz». Didáctico, entretenido, con su voz acogedora fue ganando la atención del público, para hablar sobre su reciente obra, reconociendo que comenzar una es una aventura. «Cuando empiezo un libro no sé cómo voy a terminarlo; pero es fascinante la investigación, ver la manera en la que se va haciendo». En su nueva novela 'El deseo interminable', Marina vuelve a indicar la importancia que tiene la historia para descifrar muchos de los enigmas de la especie humana, porque asegura que conocer es importante, «pero aún lo es más comprender lo conocido. Puedo disponer de miles de datos, incluso sin entender lo que significan; para conseguirlo, necesito integrarlos dentro de un modelo o de una teoría». Él destaca que la historia es importante para conocer el presente, hablando ayer de la II Guerra Mundial o del Holocausto judío. También señaló la dificultad del mundo actual, «un mundo caótico, en el que hay mucha información. Un mundo que cambia, en el que se sabe que dentro de no mucho el 80% de la gente estará ocupando un puesto de trabajo que aún no se ha inventado». Él se muestra preocupado por las personas que viven para las redes sociales, por la proliferación de las noticias falsas, y el hundimiento del pensamiento crítico. Descifrar la historia El escritor y filósofo que lleva toda su vida intentando comprender el alma humana, resume así el objetivo de haber escrito 'El deseo interminable': «La historia es la experiencia de la humanidad y, como ocurre en nuestra vida personal, de la experiencia sin más no se aprende nada. Hay que querer aprender de la experiencia, y para eso se necesita un método. No basta conocer la historia, porque en realidad nos manda unos mensajes cifrados. Lo que necesitamos es conocer sus claves para descodificarlos. Eso es lo que hago en el libro: proporcionar un código emocional para descifrar la historia».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión