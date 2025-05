«Hay gente que nos ha pedido perdón por haber mirado a otro lado ante ETA»

LOURDES PÉREZ MADRID. Lunes, 6 de junio 2022 | Actualizado 07/06/2022 07:35h. Comenta Compartir

Este es el testimonio vital de dos hombres, hoy dos políticos alejados de la política, que nacieron con un día de diferencia en 1976 y cuyos destinos ETA enlazó con su amenaza hasta que las armas callaron el 20 de octubre de 2011. Eduardo Madina y Borja Sémper se recluyeron tres días en un caserío centenario cercano a Mondragón para hacer memoria de cómo los terroristas quisieron matarlos y de aquella jornada luminosa en que pudieron salir a la calle, a sus calles, con la libertad recobrada. Ambos presentan este jueves en Mérida 'Todos los futuros perdidos' de la mano del Aula de Cultura de HOY, con la colaboración de Cajalmendralejo y la Asamblea extremeña.

–Este libro es un viaje a través de la memoria. Un viaje concebido como un punto final a un ciclo vital que culmina con el cese definitivo de ETA. Pero no sé si realmente ha acabado siendo así

–Eduardo Madina: En todas ciudades en que hemos presentado el libro nos hemos encontrado gente muy interesada, que no tiene ganas de dejar de hablar de esto y sí de seguir comprendiendo lo que pasó, guardando memoria de todo lo sucedido. Así que ese final rápido que pretendíamos no ha llegado, porque nueve meses después aquí estamos presentándolo otra vez.

–Borja Sémper: Yo pondría el acento también en la gente joven que se nos ha acercado. Quizá hemos dejado de hablar de la violencia de una manera muy, muy solemne, pero lo seguimos haciendo de una manera más didáctica. Nosotros somos dos tipos contando una experiencia. Y también, a veces, rayando la discrepancia, pero siempre con serenidad y buscando la sensatez. Creo que esto ayuda a que mucha más gente se sienta interpelada.

–¿Qué recuerdo se llevan consigo?

–E. M.: A la presentación en Málaga acudieron un exmiembro de ETA político-militar y una víctima directa del terrorismo. Tomaron la palabra y fue muy emocionante.

–B. S.: Es muy reconfortante ver que, tantos años después, gente de toda condición se sigue emocionando cuando hablas de la verdad desnuda de los hechos. ETA atentó en Euskadi pero también en lugares como Extremadura. Y es bonito ver que ese sentimiento de solidaridad, de ansias de libertad, de rechazo al totalitarismo, sigue ahí. Este es el mejor ejemplo de la sociedad española. Y eso es muy grande.

El miedo o la indiferencia

–¿Se les ha acercado alguien a pedirles perdón?

–B. S.: A mí sí. Gente que ha dicho que lo sentía mucho por no haber estado ahí, que se sentía incómoda al verse reflejada en esa parte del libro en la que se habla de la soledad que padecieron muchas personas amenazadas en Euskadi. En la que se describe a quienes miraban para otro lado no de manera activa, sino por miedo o por indiferencia.

–¿Y esas disculpas reconfortan?

–B. S.:Yo no necesito ser reconfortado, me vale más que les haya reconfortado a ellos. Y que eso les haga estar más activos en defensa de la libertad.

–E. M.: A mí también se me han aproximado personas que han pedido perdón por no haber estado más implicadas en la lucha contra el monstruo de ETA. Y me reafirma en que la memoria sigue siendo fundamental desde casi todos los puntos de vista a que podamos llegar.

«No cabe un proyecto de futuro que no incorpore el dolor de las víctimas» EDUARDO MADINA

–¿Qué les ha descubierto 'Todos los futuros perdidos'?

–E. M.: Que las cosas de mi memoria están mejor guardadas de lo que yo pensaba. Que están casi intactas; que cuando voy a visitarlas están todas ahí, esperando, como si fuera un desván donde guardas las viejas cosas de tu vida y ninguna te sorprende porque ninguna la habías olvidado. Tengo los recuerdos más acertados de lo que imaginaba. Y he vuelto a emocionarme con un tema del que creía que estaba ya curado de espanto.

–¿Y le ha hecho bien?

–E. M.: Sí, me ha hecho bien. Me ha hecho bien porque tengo una relación, diría, ya serena con todo lo vivido. Y he visto una historia que emociona en los rostros de gente joven, mayor, mujeres y hombres vascos y no vascos, en distintas ciudades. Y eso me ha hecho bien, sin ninguna duda.

–B. S.: Yo he aprendido que todo lo que yo pensaba que pesaba menos en mí pesa más. Que no está tan superado o tan abandonado en una esquina de mi mente.

–¿Qué es la paz y qué es una memoria digna?

–E. M.: La paz es un estado de ausencia de violencia y de convivencia cívica entre personas libres e iguales. La memoria digna es un instrumento de protección ante el futuro.

–B. S.:La paz probablemente sea algo muy parecido a lo que vivimos ahora. Y la memoria digna es un recuerdo de lo vivido sin tergiversación alguna. O, al menos, en la que la manipulación no pese más que la verdad.

«A Bildu le queda un reconocimiento ético: que la violencia no tuvo justificación» BORJA SÉMPER

–¿Cómo se compagina esa memoria con la paulatina normalización institucional de la izquierda abertzale?

–E. M.:La única manera es que se sume a una normalidad democrática con una memoria asentada, que no sea un territorio político en disputa y que esté incorporada a la comunidad política. Es decir, que no se pueda pensar un proyecto de futuro en Euskadi que no incorpore el dolor de las víctimas de ETA. Hay que empujar a la izquierda abertzale en esa dirección, hay que hacerles ver que eso es mejor; también para ellos.

–B. S.: Bueno, pisan ya moqueta igual que el resto de políticos con representación institucional e incluso votan a favor de leyes para la gobernabilidad de España. Y esto es una incorporación plena en la normalidad institucional. Ahora bien, sí les queda una incorporación ética: reconocer que la violencia no tuvo la más mínima justificación. Y se refugian todavía en demasiados eufemismos, en el mejor de los casos.

