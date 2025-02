Carmen Posadas: «El espionaje es la profesión más antigua del mundo. Saber es poder»

Mata Hari, la espía más famosa de la historia, era pésima en su labor. Pero ha habido mujeres extraordinarias en descubrir secretos, según reveló Carmen Posadas este martes en su visita a Badajoz. «Ha habido espías muy buenas que no se sabía que lo eran. ... Se esperaba más de los hombres, especialmente en otras épocas. Muchas de ellas lograron trabajar de espía y luego se retiraron para tener una familia o ser amas de casa sin que las descubriesen», reivindicó Posadas.

La escritora nacida en Uruguay y nacionalizada española presentó su libro 'Licencia para espiar' en el Aula de Cultura HOY celebrada este martes en el edificio de Cajalmendralejo en el Paseo de San Francisco. El ciclo de charlas organizado por HOY desde hace años cuenta con el apoyo de esta entidad financiera además de Conesa y la Fundación Vocento. El salón de actos se llenó de lectores volcados con Posadas. Muchos de ellos se llevaron ejemplares del libro y la escritora se los firmó al final del evento.

Ampliar Al acto asistieron el director general de Corporación de Medios de Extremadura, Álvaro Rodríguez Guitart, Gema Merino, la directora de HOY, Mar Domínguez, y Eusebio Fernández, director de Recursos Humanos de Cajalmendralejo. PAKOPI

Durante la charla, Carmen Posadas explicó que decidió escribir sobre espionaje porque siempre le ha llamado la atención. «Yo era extratímida. De esas niñas que tartamudeaba si se le caía la Coca- Cola. Era más observadora que participante». Posteriormente, en los años 70, tuvo contacto directo con el espionaje cuando vivía en Rusia, siendo su padre diplomático.

«La Unión Soviética era un nido de espías, pero no como James Bond, sino como Anacleto Agente Secreto», reveló Posadas causando las risas. Matizó que todos sabían que eran espiados y que los métodos eran muy chapuzas. «Era el cocinero, el que te ponía el café con leche», dijo y puso un ejemplo. Su madre alabó a Rusia estando en el salón y lamentó que no encontraba obreros para hacer reformas. Ella sabía que la escuchaban y al día siguiente se presentaron varios para atenderlas.

La escritora aseguró que ha limitado su libro a las mujeres espías por demarcar las historias y también porque, el ser más desconocidas, demuestra que son mejores espías. También alabó el valor de las mujeres en muchos casos como las conocidas como 'Comedoras de veneno' de la India, niñas a las que entrenaban en comer veneno para estar inmunizadas y poder matar con un beso.

Posadas destacó que es un ejemplo de 'sexpionaje', el uso de la seducción para lograr información, como las golondrinas rusas, entrenadas en escuelas especiales. Indicó, sin embargo, que también hay ejemplos en la historia de hombres 'romeos', por ejemplo los que seducían a viudas en la Alemania occidental.

Los casos de Rusia no han sido los únicos con los que se ha topado Posadas en su vida. Confesó que en los años 80, cuando tenía relación con la política española, supo que la vigilaban, incluso que había un dosier con sus movimientos diarios. Posadas admitió que no había sido agradable, pero bromeó con que era normal en su entorno. «Los espiaban a todos, casi era un insulto que no te espiasen».

Ampliar Los lectores de Carmen Posadas llenaron el salón de actos del edificio de Cajalmendralejo. PAKOPI

«El espionaje es la profesión más antigua del mundo, incluso más que la que tenemos por la más antigua. Saber es poder», concluyó Posadas, que advirtió que actualmente «estamos fichados por todas partes. Nos relajamos y no nos damos cuenta». Se refirió a la técnicas de marketing actuales que permiten a las empresas saber qué necesitan los consumidores y hacerles llegar anuncios personalizados, por ejemplo a sus teléfonos móviles.

En 'Licencia para espiar' Posadas hace un recorrido apasionante por las espías desde casos de la Biblia hasta una entrevista que cierra su libro con una agente secreto que trabaja actualmente para los servicios españoles. Posadas indicó que le costó mucho poder hablar con la espía en activo, «los hombres querían hablar todos pero ninguna mujer». También reveló que le sorprendió, al encontrarse con esta agente en una cafetería, que fuese ella. «Era la persona que menos podía pensar».

Esta charla fue la primera del Aula de Cultura HOY en su nueva sede, en el edificio de Cajalmendralejo, donde se celebrarán desde ahora estos eventos en Badajoz. El salón de actos está junto a la Hemeroteca de HOY que se ha inaugurado recientemente en este inmueble del Paseo de San Francisco.