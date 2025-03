Cristóbal Colón de Carvajal: «El cuarto viaje de Colón es como una novela de aventuras»

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 26 de noviembre 2024, 22:00 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

El cuarto y último viaje de Cristóbal Colón a América incluyó huracanes, quedar atrapados en una bahía durante más de un año, enfrentamientos con los indios y entre los propios marineros y un eclipse que el descubridor usó para conseguir comida para sus hombres. Todos estos, y muchos más detalles, los desveló el descendiente del navegante este martes en Badajoz. Cristóbal Colón de Carvajal definió el cuarto viaje, «el más desconocido», como «una novela de aventuras».

La conferencia, bajo el título 'Entre la historia y la novela. Cuarto viaje de Colón', se celebró en el salón de actos de Cajalmendralejo dentro de las actividades del Aula de Cultura HOY. La expectación fue tan grande que el aforo se completó e incluso se colocaron sillas para poder hacer sitio a algunos asistentes. Muchos pidieron fotografiarse con el protagonista tras su intervención.

Los hallazgos de Colón, según su pariente, fueron la base para que Magallanes encontrase el paso al Océano Pacífico

El conferenciantes es de la rama principal de los descendientes de Colón. Por ello cuenta con los títulos de almirante y adelantado mayor de las Indias, duque de Veragua y marqués de Jamaica. Además, él mismo fue capitán de fragata de la Armada española y un experto en la historia en la que su pariente es uno de los personajes más destacados.

En 1502, tras los tres primeros viajes, Cristóbal Colón creía que había descubierto unas islas que debían estar delante de la costa de Asia, el objetivo inicial de las expediciones. «Pero le queda llegar a la meta final que es encontrar las islas de las especias», relató el conferenciante. Buscaba pimienta, clavo y nuez moscada, especies básicas para mantener los alimentos y muy valiosas.

Colón pretendía alcanza la isla que habían bautizado en viajes anteriores como La Española, rodearla y localizar la India detrás, ya que aún no eran conscientes del continente completo que habían descubierto. Salieron de Sevilla el 3 de abril de 1502 y pararon en Cádiz para seguir a Gran Canaria (20 de mayo).

El 15 de junio la expedición llegó a Dominica. Colón de Carvajal destacó que, a pesar de la falta de instrumentos modernos, su pariente fue capaz de aprovechar la corriente correcta y una ruta idónea que se sigue utilizando.

Una vez en América la expedición no lo tuvo nada fácil. El gobernador español en Santo Domingo, Nicolás de Ovando, despreciaba a Colón y no colaboró con la expedición. Esta, con cuatro carabelas, consiguió bordear la costa de la actual Panamá hasta la que ahora es la frontera con Colombia, pero no lograron hallar el paso. Eso sí, el descubridor tuvo noticias, por primera vez, de un mar al otro lado (el Pacífico) y también celebró la primera misa de Acción de Gracias en el Nuevo Mundo.

Las naves estaban muy dañadas tras una tempestad que casi los arrasa y por un molusco (broma o gusano de barco) que agujerea la madera, por lo que Colón decidió volver a España, pero el retorno fue una odisea. Tuvieron que varar los únicos dos barcos que les quedaban en una bahía de Jamaica. Allí sobrevivieron más de un año porque el gobernador de Santo Domingo se negó a auxiliarles. Hubo motines y escasez de víveres. El descubridor salvó la situación tirando de ingenio. Sabía que se iba a producir un eclipse por un libro que tenía y convenció a los indios, al pronosticarlo, de que era una señal de la ira del Dios cristiano. Logró así que les diesen comida hasta que los rescataron.

En España, según su descendiente, Colón sintió que había fracasado, pero sus avances «fueron la base para que Magallanes encontrase el estrecho hasta el Pacífico mucho tiempo después».

El Aula de Cultura HOY cuenta con el apoyo de Cajalmendralejo, Conesa y la Fundación Vocento. A la conferencia asistieron, entre otras autoridades, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carvallo y el jefe de la base General Menacho, el coronel Fernando Ortiz.