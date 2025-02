Crean un semáforo inteligente para mejorar la seguridad en la ciudad

José A. González Martes, 4 de julio 2023, 07:44 Comenta Compartir

«Ir a ciegas» o «andar a ciegas» la Real Academia Española los define en el diccionario como, entre otros significados, actuar «sin conocimiento, sin reflexión». Aunque es, literalmente, lo que viven día a día 1.051.000 personas que tienen alguna discapacidad visual, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas, de las que una tercera parte tiene entre 6 y 64 años, se enfrentan diariamente a numerosas barreras arquitectónicas y, sobre todo, obstáculos en las grandes ciudades.

Bordillos, árboles, zanjas, obras, terrazas y cruces donde algunos de ellos están regulados y otros son simples pasos de cebra. «Imagina cruzar cualquier calle con los ojos cerrados, ¿te atreverías?», advierte Aleksandro Montanha, CEO de Seebot. «Seguramente, necesitarías de la ayuda de una persona para hacerlo, pero hay millones de personas con discapacidad visual que se enfrentan a esto a todas horas», apostilla.

En los últimos años, los semáforos han incorporado señales acústicas para ayudar en la rutina diaria de las personas ciegas. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), Valencia es la ciudad española y también europea con más semáforos por habitante, un total de unos 1.000 por cada habitante. Sin embargo, por la noche el sonido desaparece. «No hablamos solo de seguridad, sino también de dignidad», añade Montanha.

Este emprendedor brasileño se planteó esta cuestión hace unos años. «En la ciudad hay mucho barullo, mucho ruido y no sabes de dónde viene el sonido», explica. Un problema que nació en una «ponencia de desarrolladores de softwares para personas con alguna discapacidad», recuerda Montanha. Ahí nació Seebot con la premisa «los semáforos deben tener en cuenta no solo a las personas y a los vehículos, sino también a aquellos que no tienen capacidad visual de transitar de manera segura por la calle».

Aunque, realmente, no es un semáforo al uso, ya que se trata de una plataforma de comunicación transversal que «ayuda a mejorar la autonomía y la independencia de las personas con alguna discapacidad visual», advierte el emprendedor brasileño. Con este sistema, que ha sido elegido como finalista en los Premios Innovación Social Fundación Mapfre de 2023, estos reguladores de la movilidad en las ciudades 'hablan' con los viandantes a través de una aplicación móvil «desarrollada específicamente para personas con discapacidad», apunta el empresario brasileño.

La app, disponible para dispositivos Apple e iOS, avisa al usuario de los riesgos en los cruces. «Es el dispositivo el que procesa las imágenes y señales WiFi, mediante inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT), para poder ir guiando a las personas con discapacidad visual», explica Montanha. «Se comunica con sonidos, vibraciones o por palabra para que no tengan ningún problema de seguridad», advierte.

Los semáforos inteligentes supervisan continuamente las intersecciones mediante cámaras de vigilancia. Los peatones con discapacidad visual que utilicen la aplicación serán detectados dentro del rango WiFi y el sistema comenzará a utilizar las señales y a procesar las imágenes para obtener datos y combinarlos, identificando dónde se encuentran estos peatones y guiándolos para cruzar y moverse con seguridad.

Por el momento, el sistema está disponible en Brasil y Argentina, pero «el despliegue es sencillo, ya que no es necesario cambiar la controladora de los semáforos, solo es necesario usar puntos WiFi y usar cámaras de seguridad».