«Combatir el cambio climático es una gran oportunidad de negocio»

«Se necesita el 8% del PIB mundial hasta 2050 para descarbonizar la economía». Esta es la cifra que ha puesto sobre la mesa el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Una factura de miles de millones donde «el sector privado y el público tienen que cooperar», añade.

Un guante que recoge el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «queremos ser aliados del sector privado y vamos a otorgar los incentivos privados para que avancen en esta senda de la sostenibilidad». Pero, ha devuelto la petición a las grandes compañías: «Solo el 14% de las empresas que cotizan en bolsa tienen un plan para lograr las cero emisiones en 2050 y en nuestro entorno es del 50%. Es imprescindible avanzar en esta senda».

El informe 'Datos para alcanzar las cero emisiones netas: Por qué los datos son la clave para reducir la brecha entre la ambición de las cero emisiones netas y la acción' publicado por Capgemini avanza en esta dirección: «Ocho de cada diez empresas admiten la importancia de la huella de carbono y control de las emisiones, pero la mitad afirma que no están preparadas para tomar decisiones con esos datos recopilados».

Precisamente, el sector financiero es uno de los alumnos más aplicados, seguido del mundo del automóvil y el retail. «Nuestro papel es fundamental», destaca Torres Vila en el II BBVA Sustainability Forum.

Un encuentro que ha contado con los máximos representantes empresariales de varios sectores industriales con dos máximas: seguridad jurídica y rentabilidad. «Combatir el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la población y es una gran oportunidad de negocio», advierte Javier Rodríguez Soler, responsable del área global de Sostenibilidad de BBVA.

Las medidas necesarias para que España cumpla con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para 2050 requieren llevar a cabo inversiones por valor de entre 330.000 y 385.000 millones de euros

Las emisiones de bonos verdes en todo el mundo alcanzan ya los 271.622 millones de dólares en 2022, según datos del Climate Bonds Initiative (CBI). Hasta la fecha, ya se han emitido más de 53.000 millones de euros en bonos verdes, «de los que más de una cuarta parte corresponden al sector público», destaca Sánchez. «Son números muy atractivos para los inversores», apostilla Nicholas Stern, Chairman of the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment at the London School of Economics.

Sin embargo, «si no hay rentabilidad, no hay negocio», recuerda el responsable del área global de Sostenibilidad de BBVA. «Todo tiene que ser rentable y todos lo buscan, los gobiernos también», añade. «Es necesaria la cooperación».

Las medidas necesarias para que España cumpla con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para 2050 requieren llevar a cabo inversiones por valor de entre 330.000 y 385.000 millones de euros, es decir, una media de 10.000 millones de euros al año, según el informe 'Un modelo energético sostenible para España en 2050', elaborado por Monitor Deloitte. «Se necesita la ayuda de los gobiernos, pero más de dos terceras partes lo tienen que poner las empresas y para que lo hagan tienen que ser rentable», comenta Rodríguez.

El empuje privado

La sostenibilidad ya no «es una tendencia, es una realidad», revela Toni Ruiz Tubau, CEO de Mango. «Necesita la mayor atención posible». Esta posición nuclear de respeto al medioambiente llega a las empresas cada vez a través de más vías, pero que tiene una fuerte presión: clientes e inversores.

«Los inversores internacionales invierten más en empresas que cumplen con la sostenibilidad» Sabina Fluxà CEO Grupo Iberostar

Un 70% de los consumidores insta a sus familiares o amistades a no relacionarse con marcas o empresas que se perciben como no sostenibles, según una encuesta realizada por IBM. ¿Y los inversores? «No solo miran los resultados, sino cómo se consiguen», asegura José Manuel Arias, presidente de ArcerlorMittal Spain. «Los inversores internacionales invierten más en empresas que cumplen con estas responsabilidades», responde Sabina Fluxà, vicepresidenta&CEO en Grupo Iberostar.

Por ello, la sostenibilidad es un apartado central en la estrategia de muchas empresas y han adoptado los objetivos marcados por las autoridades nacionales y supranacionales. «Una empresa tendrá futuro si es sostenible», apuesta el presidente de ArcelorMittal Spain.

Apuesta por la descarbonización

Hidrógeno, sol, eólica, economía circular, transición energética han sido alguno de los temas más repetidos durante el evento organizado por el BBVA. «Tenemos los mimbres para liderar la nueva transición», asegura Sánchez. «El año que viene, España tendrá la presidencia de turno del Consejo Europeo y será una oportunidad única para seguir impulsando decididamente la tan necesaria descarbonización de la economía europea, en este entorno tan difícil que estamos viviendo», destaca el presidente del BBVA.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha pedido a Bruselas avanzar por la reforma del mercado eléctrico europeo: «El mercado eléctrico ya no funciona y hay que hacer una clara apuesta por las interconexiones». Sin olvidar al gobierno de Macron: «aunque parece que Francia no está muy decidida».

El Gobierno presentó en 2019 el Marco Estratégico de Energía y Clima. Desde entonces, ya ha aprobado y puesto en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Transición Justa.

«No podemos ceder ante el chantaje energético de autócratas como Putin» Pedro Sánchez presidente del Gobierno

Junto a ello, el Ejecutivo cuenta con una Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además, cerca del 40% de los fondos europeos del Plan de Recuperación están dirigidos a impulsar la sostenibilidad. «No podemos ceder ante el chantaje energético de autócratas como Putin», alerta el presidente del Gobierno. «Estamos ante una crisis nunca vista y puede tener efectos irreversibles».

La solución del presidente «ante esta crisis no hay que volver al pasado y avanzar los más rápido hacia el futuro que es la sostenibilidad», asegura. La energía eólica y la fotovoltaica son las aliadas del Gobierno.

Entre 2018 y 2022 se ha multiplicado por doce la potencia instalada de energía eólica respecto al periodo que va de 2015 a 2018; y por 142 el volumen de energía fotovoltaica. Asimismo, la potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo se duplicó en 2021 frente a 2020, lo que supone multiplicar por diez la que había en 2017, defiende el presidente en el II BBVA Sustainability Forum.