La COP29 abre sus puertas con retraso, dudas y una mención a Valencia

Los focos del Estadio Olímpico de Bakú se encienden, pero esta vez no es para alumbrar el tapete verde del terreno de juego, ni el tartán rojizo por el que los atletas buscan para el crono lo más rápido posible en los 100 metros. Esta vez, las luces alumbran a los delegados de las 198 partes que conforman la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Bakú toma el relevo de Dubái y con muchas tareas pendientes.

«En los últimos años hemos dado algunos pasos históricos», señaló Simon Stiell, secretario ejecutivo de la CMNUCC. Hace casi un año, la COP28 comenzó con un hecho inaudito hasta el momento: la aprobación de un fondo de pérdidas y daños. Ni se habían sentado los delegados en la mesa cuando llegó el primer gran aplauso.

Con el golpe de mazo, la COP29 echa a andar y ahora es el momento de encuentros bilaterales, multilaterales, presiones, tensiones y muchas propuestas. «Te deseo la mejor de las suertes», avanzó al-Yáber en su última intervención sobre el estrado. Y la va a necesitar, ya que las tensiones entre bloques se mantiene.

Como cada año, en las semanas previas al verano, los cuarteles generales de la ONU en Bonn (Alemania) reciben a los delegados de las partes para ir cerrando acuerdos para que la cumbre de finales de año transcurra sin muchos sobresaltos. Stiell avisó: «Hay una montaña muy empinada que escalar». De aquellas dos semanas en Alemania «quedaron muchas cuestiones sin resolver». De momento, no se ha resulto la primera duda: ¿qué negociamos? No hay acuerdo en sacar adelante la agenda que se discutirá en las próximas dos semanas y es que «lo que no está en la agenda, no se debate», aseguran a este periódico fuentes de oenegés climáticas.

Tras el traspaso de poderes, llegó el momento de dar el visto bueno a la agenda pero el pleno se suspendió. No hay quorum, no hay consenso. El parón vivido en la preCOP se mantiene 5 meses después. Un bloque, entre los que se encuentra China, África e India, solo quiere hablar de «finanzas climáticas». El contrapunto lo ponen Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea entre otros quieren discutir, nuevamente, la transición hacia el fin de los combustibles fósiles. Finalmente, una nota a pie de página y un golpe de mazo ha permitido dar comienzo a las mesas de trabajo

Un parón que se presume no será el primero, ni tampoco el último. Y los llamados a la acción han llegado desde el minuto 1. «No podemos abandonar Bakú sin un resultado sustancial. Conscientes de la importancia de este momento, las Partes deben actuar en consecuencia», aseguró Stiell. «Lo visto en Valencia y en otros lugares son ejemplos del calentamiento global», recordó el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, en su discurso inaugural.

En esta nueva cita climática, las casi 200 partes debatirán e intentarán acordar una meta financiera para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Un montante que cada vez va añadiendo ceros a la derecha. En 2009, en Copenhague se establecieron los 100.000 millones de dólares a pagar entre los países más contaminantes, una cifra que solo se cumplió en 2023. Solamente en el Pacífico, el coste de los desastres climáticos se ha duplicado en los últimos años. «Las necesidades son de billones, pero el nivel realista de finanzas públicas es de cientos de miles de millones», destacó Babayev.

Bajo lupa

Si el año pasado, las dudas sobre el papel de al-Yáber, presidente de la COP28, planeaban sobre cada intervención y cada gesto de la presidencia; este año ocurre lo mismo. «Tercer año que la cumbre del clima se celebra en un petroestado», denuncian constantemente los activistas climáticos.

Y el enfado va a más después de que una grabación revelada por la BBC y Global Witness mostrara al director ejecutivo de la cumbre climática, Elnur Soltanov, aceptando facilitar, al parecer, acuerdos sobre combustibles fósiles. «Tenemos muchos yacimientos de gas por explotar y muchas posibilidades de alianzas comerciales», afirma en la grabación.

Azerbaiyán y más concretamente su capital, Bakú, se convirtió en la segunda mitad del S.XIX en el epicentro mundial del petróleo. En los primeros albores del S.XX, Absherón producía más crudo que todo Estados Unidos y se convirtió en el lugar a controlar durante las Guerras Mundiales que acontecieron en el siglo pasado. Ahora, el país caucásico es uno de los grandes suministradores de gas, incluso para la Unión Europea tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Pero la dependencia de los combustibles fósiles no es el único lunar que los activistas climáticos señalan a la presidencia, la defensa de los derechos humanos es la otra gran mancha negra en el currículum de Azerbaiyán. Los conflictos con Armenia y algunas detenciones de opositores han provocado que muchos líderes europeos rechacen la invitación a la cumbre de líderes mundiales que comienza este martes -cita a la que sí acudirá Pedro Sánchez. «Construiremos los puentes necesarios para recorrer juntos el camino», defendió el presidente de la COP29. Ahora queda por ver cuán fuerte son sus pilares y la distancia que permite recorrer. A lo lejos los 1,5 grados, 2030 y 2100. De momento, los pasos andados apuntan a 3,1 grados en 2100.