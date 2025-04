Biden: «Pido perdón por salirnos de los Acuerdos de París»

José A. González Madrid Viernes, 11 de noviembre 2022 | Actualizado 13/11/2022 15:01h. Comenta Compartir

«Bienvenido míster Biden», era una de las frases más repetida hoy en los pasillos del centro de convenciones de Sharm el-Sheij (Egipto) donde se celebra la COP27. Con un auditorio lleno y con una enorme fila esperando la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha disfrutado de cerca de media hora de discurso ante un público que aplaudía y alentaba cada uno de los mensajes lanzados por el actual inquilino de la Casa Blanca. «Pido perdón por salirnos del Acuerdo de París», pronunciaba Biden en los primeros minutos ante un público que ovacionaba el mensaje.

96 horas después de que aparecieran los primeros líderes mundiales con tres minutos para exponer su discurso ante el plenario de la Conferencia de las Partes, Biden ha marcado la política climática de su Administración. «Desde el primer día hemos tenido un programa muy osado», aseguraba. Antes de pisar tierras egipcias y aún con la moral alta de no haber sido 'arrasado' por la «ola republicana», el presidente de Estados Unidos afirmó que «no voy a alejarme de los compromisos históricos que acabamos de contraer para afrontar la crisis climática. Para mí no son cuestiones que puedan comprometerse y no lo permitiré».

Las elecciones de medio mandato han dejado en el aire el control del Senado y la Cámara de Representantes que pueden caer del bando republicano con un estrecho margen, que dificultaría la muchas de las políticas demócratas, entre ellas todas las relacionadas con el cambio climático. A pesar de ello, Biden ha llegado a Egipto con un nuevo paquete de medidas que ha presentado entre aplausos de su gabinete.

Según la Casa Blanca, la Administración Biden reforzará la resiliencia climática mundial, lo que incluye duplicar el compromiso de Estados Unidos con el Fondo de Adaptación hasta 100 millones de dólares y anunciar más de 150 millones de dólares en nuevas ayudas para acelerar los esfuerzos del Plan de Emergencia del Presidente para la Adaptación y la Resiliencia (PREPARE) en toda África. «Lucharé por una financiación total», aseveraba ante el público, nuevamente, entregado. «Vamos a luchar para ver que nuestros objetivos climáticos estén totalmente financiados», añadía.

«Cumpliremos con la meta de emisiones en 2030»

Además, Estados Unidos pondrá sobre la mesa un Fondo de Equidad de Género Climático, un Mecanismo de Acceso a la Financiación de los Pueblos Indígenas y otras iniciativas para involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la crisis climática. Otra de sus propuestas será utilizar la financiación pública para desbloquear miles de millones de inversión privada, como la iniciativa 'Climate Finance+', que apoyará a los países en desarrollo en la emisión de bonos verdes; el lanzamiento de la Alianza Bancaria Sostenible para profundizar en los mercados financieros sostenibles de los países en desarrollo, y la realización de inversiones estratégicas que ayuden a movilizar miles de millones de financiación privada y faciliten la exportación de tecnologías limpias de Estados Unidos. «Si los gobiernos pueden financiar el carbón, pueden financiar la energía renovable», apostillaba.

Reducción del metano

La cumbre de Egipto es la segunda Conferencia de las Partes de Biden como Presidente de Estados Unidos. Llega a Sharm el-Sheij con sus planes climáticos respaldados por su Inflation Reduction Act, «hablamos de 369.000 millones de dólares para electricidad limpia que incluya eólica en alta mar, energía solar, aviación sostenible, edificios más eficaces, agricultura y silvicutura». Los cálculos que Biden ha defendido elevan los 1.000 millones de toneladas la reducción de gases de efecto invernadero, «esto nos permitirá cumplir con los Acuerdos de París», defendía Biden.

«Si los gobiernos pueden financiar el carbón, pueden financiar la energía renovable»

Estados Unidos, el segundo país más contaminante del planeta solo superado por China, tiene ante sí un reto complicado de lograr. Las estimaciones señalan que necesita reducir casi a la mitad los gases de efecto invernadero. «Cumpliremos con la meta de emisiones en 2030», ha recalcado. «Y llevaremos la descarbonización más allá de nuestras fronteras», anunciaba.

Para ello, Biden trabaja con la Unión Europea en la creación de un fondo de 500 millones de euros que llegará a Egipto en los próximos años para «acelerar su transición a una energía limpia». No es el único acuerdo cerrado entre Washington y Bruselas, ya que este viernes ambas administraciones han acordado reducir la emisiones de metano que «es 80 veces más potente que el carbono y es vital para mantener el objetivo de 1,5 grados».

Sin anuncios sobre pérdidas y daños

Las primeras reacciones al discurso de Biden no se han hecho esperar y tanto países no desarrollados como activistas climáticos echan en falta algún anuncio sobre la financiación de pérdidas y daños a los más afectados por el cambio climático.

Una discusión capital en esta COP27 en Egipto y que, según comentan varias delegaciones presentes en Sharm el-Sheij, está siendo el principal escollo de las negociaciones.