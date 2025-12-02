HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Unión protestará en Cabezuela para pedir las ayudas a cereceros por la lluvia

Redacción

MÉRIDA.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La organización agraria La Unión Extremadura celebrará una concentración el próximo viernes 12 de diciembre en la localidad cacereña de Cabezuela del Valle para reclamar a la Junta el pago de las ayudas a los cereceros afectados por las lluvias de la primavera de 2024.

Así lo anunció ayer el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en rueda de prensa en Mérida, en la que criticó la «discriminación» de la consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura a los 660 cereceros afectados por estas lluvias.

En su intervención, Cortés recordó que el 4 de junio de 2025 se publicaba el Decreto-ley 3/2025 por el que se aprobaban ayudas para las explotaciones de cerezas que sufrieron más de un 30% de pérdidas a causa de las lluvias en la primavera, y que establecía que éstas tenían que estar resueltas como máximo al 30 de junio de 2025.

Sin embargo, «en este momento hay alrededor de 660 agricultores afectados que ni se les ha pagado ni se les ha resuelto los expedientes», señaló Cortés, quien lamentó que este retraso en el pago de las ayudas «dice bastante de la capacidad de gestión de esta Consejería».

Según recordó, La Unión solicitó hace meses la aprobación de estos expedientes, pero desde la consejería les «han contestado dando largas y justificándose en el volumen de trabajo que lleva la tramitación de estas ayuda»

Así, apuntó que a principios de julio se pagó la ayuda a una parte de los productores de cerezas damnificados por las lluvias del 2024, mientras que al resto «se les está reclamando continuamente documentación como pretexto para demorar la aprobación del pago de las ayudas».

En ese sentido, recuerda el dirigente de La Unión que estas ayudas «no provienen de presupuesto regional», sino que están cofinanciadas por la UE, por lo que «el retraso en el pago no es debido a la escasez de fondos, sencillamente es debido a la falta de capacidad de la Consejería».

